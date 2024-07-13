https://crimea.ria.ru/20240713/lukashenko-sdelal-zayavlenie-o-situatsii-na-belorussko-ukrainskoy-granitse-1138836116.html

Лукашенко сделал заявление о ситуации на белорусско-украинской границе

Лукашенко сделал заявление о ситуации на белорусско-украинской границе - РИА Новости Крым, 13.07.2024

Лукашенко сделал заявление о ситуации на белорусско-украинской границе

Напряженность на украинско-белорусской границе ликвидирована – Украина отвела свои войска от границы, это же сделал и Минск. Об этом заявил президент Белоруссии РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T19:48

2024-07-13T19:48

2024-07-13T19:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Напряженность на украинско-белорусской границе ликвидирована – Украина отвела свои войска от границы, это же сделал и Минск. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лукашенко в субботу проинспектировал 56-й зенитный ракетный полк у границы с Украиной, а после провел совещание по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении. В ходе выступления он поручил отвести белорусские войска на южных рубежах в места постоянной дислокации. При этом он призвал военных не пропустить возможные угрозы на западном направлении.Президент подчеркнул, что белорусы не являются врагами украинцам и предложил диалог.О том, что Украина стягивает войска к границе с Белоруссией, 29 июня заявил замкомандующего силами спецопераций Беларуси Вадим Лукашевич. 30 июня начальник генштаба вооруженных сил, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что у границы республики со странами ЕС находятся 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью около 20 тысяч человек.В начале июля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о приведении в готовность ВВС и войск ПВО в связи с активизацией украинских военных в приграничье.При этом в интервью изданию NV руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского военного ведомства Кирилл Буданов* заявил об угрозе наступления российских войск на Украину с севера. Он отметил, что это "абсолютно реально, и это нельзя игнорировать". По мнению политолога, руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, это заявление необходимо Киеву для втягивания Минска в военные действия и получения моментальных денег от западных союзников.* Внесен в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Чего добивается Буданов* заявлением о наступлении России из БелоруссииЧто пытается выяснить Киев провокациями на границе с БелоруссиейЗачем Украина устраивает провокации у границ Беларуси – военный эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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