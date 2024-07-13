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Лукашенко сделал заявление о ситуации на белорусско-украинской границе
Лукашенко сделал заявление о ситуации на белорусско-украинской границе - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Лукашенко сделал заявление о ситуации на белорусско-украинской границе
Напряженность на украинско-белорусской границе ликвидирована – Украина отвела свои войска от границы, это же сделал и Минск. Об этом заявил президент Белоруссии РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T19:48
2024-07-13T19:48
2024-07-13T19:53
белоруссия
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Напряженность на украинско-белорусской границе ликвидирована – Украина отвела свои войска от границы, это же сделал и Минск. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лукашенко в субботу проинспектировал 56-й зенитный ракетный полк у границы с Украиной, а после провел совещание по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении. В ходе выступления он поручил отвести белорусские войска на южных рубежах в места постоянной дислокации. При этом он призвал военных не пропустить возможные угрозы на западном направлении.Президент подчеркнул, что белорусы не являются врагами украинцам и предложил диалог.О том, что Украина стягивает войска к границе с Белоруссией, 29 июня заявил замкомандующего силами спецопераций Беларуси Вадим Лукашевич. 30 июня начальник генштаба вооруженных сил, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что у границы республики со странами ЕС находятся 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью около 20 тысяч человек.В начале июля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о приведении в готовность ВВС и войск ПВО в связи с активизацией украинских военных в приграничье.При этом в интервью изданию NV руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского военного ведомства Кирилл Буданов* заявил об угрозе наступления российских войск на Украину с севера. Он отметил, что это "абсолютно реально, и это нельзя игнорировать". По мнению политолога, руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, это заявление необходимо Киеву для втягивания Минска в военные действия и получения моментальных денег от западных союзников.* Внесен в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Чего добивается Буданов* заявлением о наступлении России из БелоруссииЧто пытается выяснить Киев провокациями на границе с БелоруссиейЗачем Украина устраивает провокации у границ Беларуси – военный эксперт
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белоруссия, ситуация в белоруссии, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, в мире, украина, безопасность, новости
Лукашенко сделал заявление о ситуации на белорусско-украинской границе
Украина отвела войска от границы с Белоруссией – Лукашенко
19:48 13.07.2024 (обновлено: 19:53 13.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Напряженность на украинско-белорусской границе ликвидирована – Украина отвела свои войска от границы, это же сделал и Минск. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы", - приводит слова белорусского лидера госагентство Белта.
Лукашенко в субботу проинспектировал 56-й зенитный ракетный полк у границы с Украиной, а после провел совещание по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении. В ходе выступления он поручил отвести белорусские войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.
При этом он призвал военных не пропустить возможные угрозы на западном направлении.
"И время… подтверждает то, что нам надо не пропустить с запада... Вот там идет активизация. Поэтому северо-западное направление - там ребята должны быть готовы ко всему. Они (на западе - ред.) нас провоцируют, чтобы втянуть в эти разборки, в эту войну. Нельзя этого допустить", - отметил Лукашенко.
Президент подчеркнул, что белорусы не являются врагами украинцам и предложил диалог.
"Как бы они (на Украине – ред.) на нас косо ни смотрели, как бы они нас ни костыляли. Ну чуть ли не врагами называют. Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться", - отметил Лукашенко.
О том, что Украина стягивает войска к границе с Белоруссией, 29 июня заявил
замкомандующего силами спецопераций Беларуси Вадим Лукашевич. 30 июня
начальник генштаба вооруженных сил, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что у границы республики со странами ЕС находятся 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью около 20 тысяч человек.
При этом в интервью изданию NV руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского военного ведомства Кирилл Буданов* заявил об угрозе наступления российских войск на Украину с севера. Он отметил, что это "абсолютно реально, и это нельзя игнорировать".
По мнению политолога, руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, это заявление необходимо Киеву для втягивания Минска в военные действия
и получения моментальных денег от западных союзников.
* Внесен в список террористов и экстремистов
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