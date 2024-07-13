https://crimea.ria.ru/20240713/chego-dobivaetsya-budanov-zayavleniem-o-nastuplenii-rossii-iz-belorussii-1138833984.html

Чего добивается Буданов* заявлением о наступлении России из Белоруссии

Чего добивается Буданов* заявлением о наступлении России из Белоруссии - РИА Новости Крым, 13.07.2024

Чего добивается Буданов* заявлением о наступлении России из Белоруссии

Заявлением о том, что Россия готовит наступление со стороны Белоруссии, Киев пытается спровоцировать Минск и "прощупывает" возможность моментальной и... РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T19:23

2024-07-13T19:23

2024-07-13T19:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Заявлением о том, что Россия готовит наступление со стороны Белоруссии, Киев пытается спровоцировать Минск и "прощупывает" возможность моментальной и внушительной поддержки от своих западных партнеров. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее в интервью изданию NV руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского военного ведомства Кирилл Буданов* заявил об угрозе наступления российских войск на Украину с севера. Он отметил, что это "абсолютно реально, и это нельзя игнорировать".По его словам, Запад не торопится поставлять Киеву большое количество самолетов, противоракетных комплексов и денег, потому что политики "делают собственные выводы". Они прекрасно видят, что Россия готова к переговорам и не претендует на украинские территории, а хочет отстоять только регионы, которые уже вошли в состав Российской Федерации. Это одна из причин, почему помощь киевскому режиму со стороны Запада идет медленно, считает Шатров. При этом Владимиру Зеленскому совершенно неважно, какое количество украинцев погибнет в ходе СВО. Ему необходима только видимость поддержки. "Удивительная ситуация, но для Зеленского сейчас чем реально хуже складывается ситуация на фронте для его армии, тем ему лучше – у него появляется больше аргументов, которые можно выложить перед Западом. Смотрите, мол, нас давят, на нас наступают, нам нужна помощь", - объясняет он.При этом эксперт не исключает, что Украина ради того, чтобы вынудить Белоруссию к активным действия у своих границ, может сама "создать какой-нибудь инцидент", придумать его, "напасть сама на себя". Такие прецеденты уже имели место и в мировой истории, напомнил эксперт. При этом Минск не поддастся на провокации Киева, и не совершит необдуманных действий, убежден Шатров.О том, что Украина стягивает войска к границе с Белоруссией, 29 июня заявил замкомандующего силами спецопераций Беларуси Вадим Лукашевич. 30 июня начальник генштаба вооруженных сил, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что у границы республики со странами ЕС находятся 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью около 20 тысяч человек.В начале июля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о приведении в готовность ВВС и войск ПВО в связи с активизацией украинских военных в приграничье.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" Шатров высказал мнение, что своими провокациями на белорусской границе войска Киева по команде из штабов в Вашингтоне пытаются вынудить власти Белоруссии раскрыть планы военного командования, чтобы понять, готовы ли белорусские войска к прямому столкновению на стороне России в украинском конфликте.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя ситуацию у белорусской границы Белоруссии, высказал мнение, что Киев, стягивая там свои войска, устраивает провокации с целью вывести республику из игры.* Внесен в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Часть Западной Украины скоро станет Польшей – эксперт"Украинский договор" НАТО: что против России готовит Вашингтон и Киев"Решающей битвы не будет": эксперт - о новом "контрнаступлении" ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240704/chto-pytaetsya-vyyasnit-kiev-provokatsiyami-na-granitse-s-belorussiey-1138575270.html

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белоруссия, украина, кирилл буданов*, россия, мнения, игорь шатров, безопасность, в мире, сша, европейский союз (ес)