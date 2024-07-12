https://crimea.ria.ru/20240712/ukrainskiy-dogovor-nato-chto-protiv-rossii-gotovit-vashington-i-kiev-1138816883.html

"Украинский договор" НАТО: что против России готовит Вашингтон и Киев

"Украинский договор" НАТО: что против России готовит Вашингтон и Киев - РИА Новости Крым, 12.07.2024

"Украинский договор" НАТО: что против России готовит Вашингтон и Киев

НАТО готовит воздушно-космическую операцию против России под "крышей" российско-украинского конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T21:13

2024-07-12T21:13

2024-07-12T21:13

радио "спутник в крыму"

украина

сша

нато

новости сво

россия

безопасность

коллективный запад

поставки западного оружия украине

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1a/1137602508_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_9968531d9329de242108219b13523c66.jpg

НАТО готовит против России воздушно-космическую операцию – военный эксперт Сергей Горбачев НАТО готовит против России воздушно-космическую операцию – военный эксперт Сергей Горбачев audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. НАТО готовит воздушно-космическую операцию против России под "крышей" российско-украинского конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев, комментируя подписание "Украинского договора" по итогам 75 саммита альянса.Больше половины стран НАТО подписали так называемый "Украинский договор" (Ukraine Compact) на саммите альянса в Вашингтоне. Поддерживать потребности Украины в обороне и безопасности, включая постоянное предоставление помощи и вооружения, обязались 23 страны, список возглавляет США. Отказались поддержать инициативу 10 государств: Албания, Болгария, Греция, Венгрия, Северная Македония, Румыния, Словакия, Турция, Хорватия, Черногория.По мнению Горбачева, этот документ следует расценивать не просто как безусловный акт поддержки Киева подписантами, а как "акт, направленный однозначно против России".Он подчеркнул, что самолеты F-16 – это платформа для запуска ракет. Они могут нести Storm Shadow, Scalp и другие боевые средства, а, кроме того, являются носителями ядерного оружия."То есть любой взлет для работы по нашей территории – это угроза ядерной войны. Определить, что несет этот носитель, невозможно, и он автоматически должен уничтожаться", – заявил эксперт.При этом поставки F-16 надо рассматривать в комплексе всего, что происходит, добавил Горбачев. В частности, отметил эксперт, параллельно идет накопление применяемых Киевом ударных средств и решение вопросов, связанных с усилением ПВО Украины."Одновременно с этим решаются задачи по проведению целого ряда учений в Европе, переброска сил и средств, не только личного состава, но и техники. В том числе авиационной, ПВО, РЛС, которая прибывает на европейский континент и остается. Здесь пелена тумана напускается, что якобы учения, а на самом деле идет наращивание группировки", – считает Горбачев.Эксперт не исключает, что как только F-16 начнут активно применяться в зоне СВО, "сразу же к этому количеству вполне могут присоединиться десятки и даже сотни натовских самолетов, которые будут маскироваться под украинские".На военных аэродромах НАТО, расположенных по линии вдоль российских границ от Белоруссии, с севера на юг, может размещаться около 600 самолетов, сравнимых с F-16 по техническим характеристикам и способных подниматься в небо для ударов по территории РФ, подчеркивает он.Учитывая все это, а также то, что минувший саммит "практически снял все формальные ограничения, связанные с применением различных вооружений, поставляемых Украине западным альянсом" для ударов по России, военный эксперт делает вывод о подготовке НАТО операции "под крышей российско-украинского конфликта".В пользу этого мнения он приводит и тот факт, что ВСУ при непосредственном участии США и НАТО уже пытались бить по стратегическим объектам на территории РФ. "И вот те 120 самолетов F-16, которые просит Зеленский – а на самом деле половина из них уже получена, – они, я так полагаю, и станут константой, которая может действовать", – добавил он.Однако добиться поворота и критичной ситуации для РФ в конфликте использованием F-16 противникам не удастся, убежден Горбачев. Ранее декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов, комментируя РИА Новости Крым итоги саммита НАТО, заявил, что они могут свидетельствовать о том, что США пытаются принудить своих европейских союзников вступить в прямой конфликт с Россией на Украине. Читайте также на РИА Новости Крым:В чем опасность самолетов F-16 на Украине – экспертНАТО встала на путь подготовки войны – АнтоновЭскалация конфликта на Украине: с чем она связана и когда будет

https://crimea.ria.ru/20240711/rasshirenie-nato-v-chernom-more--kak-ustranit-ugrozu-dlya-kryma-1138764655.html

украина

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сша, нато, новости сво, россия, безопасность, коллективный запад, поставки западного оружия украине, мнения, сергей горбачев, самолеты f-16