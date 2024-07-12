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"Украинский договор" НАТО: что против России готовит Вашингтон и Киев
"Украинский договор" НАТО: что против России готовит Вашингтон и Киев - РИА Новости Крым, 12.07.2024
"Украинский договор" НАТО: что против России готовит Вашингтон и Киев
НАТО готовит воздушно-космическую операцию против России под "крышей" российско-украинского конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T21:13
2024-07-12T21:13
2024-07-12T21:13
радио "спутник в крыму"
украина
сша
нато
новости сво
россия
безопасность
коллективный запад
поставки западного оружия украине
мнения
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НАТО готовит против России воздушно-космическую операцию – военный эксперт Сергей Горбачев
НАТО готовит против России воздушно-космическую операцию – военный эксперт Сергей Горбачев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. НАТО готовит воздушно-космическую операцию против России под "крышей" российско-украинского конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев, комментируя подписание "Украинского договора" по итогам 75 саммита альянса.Больше половины стран НАТО подписали так называемый "Украинский договор" (Ukraine Compact) на саммите альянса в Вашингтоне. Поддерживать потребности Украины в обороне и безопасности, включая постоянное предоставление помощи и вооружения, обязались 23 страны, список возглавляет США. Отказались поддержать инициативу 10 государств: Албания, Болгария, Греция, Венгрия, Северная Македония, Румыния, Словакия, Турция, Хорватия, Черногория.По мнению Горбачева, этот документ следует расценивать не просто как безусловный акт поддержки Киева подписантами, а как "акт, направленный однозначно против России".Он подчеркнул, что самолеты F-16 – это платформа для запуска ракет. Они могут нести Storm Shadow, Scalp и другие боевые средства, а, кроме того, являются носителями ядерного оружия."То есть любой взлет для работы по нашей территории – это угроза ядерной войны. Определить, что несет этот носитель, невозможно, и он автоматически должен уничтожаться", – заявил эксперт.При этом поставки F-16 надо рассматривать в комплексе всего, что происходит, добавил Горбачев. В частности, отметил эксперт, параллельно идет накопление применяемых Киевом ударных средств и решение вопросов, связанных с усилением ПВО Украины."Одновременно с этим решаются задачи по проведению целого ряда учений в Европе, переброска сил и средств, не только личного состава, но и техники. В том числе авиационной, ПВО, РЛС, которая прибывает на европейский континент и остается. Здесь пелена тумана напускается, что якобы учения, а на самом деле идет наращивание группировки", – считает Горбачев.Эксперт не исключает, что как только F-16 начнут активно применяться в зоне СВО, "сразу же к этому количеству вполне могут присоединиться десятки и даже сотни натовских самолетов, которые будут маскироваться под украинские".На военных аэродромах НАТО, расположенных по линии вдоль российских границ от Белоруссии, с севера на юг, может размещаться около 600 самолетов, сравнимых с F-16 по техническим характеристикам и способных подниматься в небо для ударов по территории РФ, подчеркивает он.Учитывая все это, а также то, что минувший саммит "практически снял все формальные ограничения, связанные с применением различных вооружений, поставляемых Украине западным альянсом" для ударов по России, военный эксперт делает вывод о подготовке НАТО операции "под крышей российско-украинского конфликта".В пользу этого мнения он приводит и тот факт, что ВСУ при непосредственном участии США и НАТО уже пытались бить по стратегическим объектам на территории РФ. "И вот те 120 самолетов F-16, которые просит Зеленский – а на самом деле половина из них уже получена, – они, я так полагаю, и станут константой, которая может действовать", – добавил он.Однако добиться поворота и критичной ситуации для РФ в конфликте использованием F-16 противникам не удастся, убежден Горбачев. Ранее декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов, комментируя РИА Новости Крым итоги саммита НАТО, заявил, что они могут свидетельствовать о том, что США пытаются принудить своих европейских союзников вступить в прямой конфликт с Россией на Украине. Читайте также на РИА Новости Крым:В чем опасность самолетов F-16 на Украине – экспертНАТО встала на путь подготовки войны – АнтоновЭскалация конфликта на Украине: с чем она связана и когда будет
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украина, сша, нато, новости сво, россия, безопасность, коллективный запад, поставки западного оружия украине, мнения, сергей горбачев, самолеты f-16
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым.
НАТО готовит воздушно-космическую операцию против России под "крышей" российско-украинского конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев, комментируя подписание "Украинского договора" по итогам 75 саммита альянса.
Больше половины стран НАТО подписали так называемый "Украинский договор" (Ukraine Compact) на саммите альянса в Вашингтоне. Поддерживать потребности Украины в обороне и безопасности, включая постоянное предоставление помощи и вооружения, обязались 23 страны, список возглавляет США. Отказались поддержать инициативу 10 государств: Албания, Болгария, Греция, Венгрия, Северная Македония, Румыния, Словакия, Турция, Хорватия, Черногория.
По мнению Горбачева, этот документ следует расценивать не просто как безусловный акт поддержки Киева подписантами, а как "акт, направленный однозначно против России".
"Именно такие акценты мы должны делать. Прежде всего это антироссийский документ в чистом виде, конкретное содержание которого выражается в поставках F-16. Поддержка Украины, да. Но они решают задачи, отнюдь не связанные с Украиной. Речь о ней идет опосредовано. Это техника, которая обеспечивает глобальную безопасность", – сказал Горбачев.
Он подчеркнул, что самолеты F-16 – это платформа для запуска ракет. Они могут нести Storm Shadow, Scalp и другие боевые средства, а, кроме того, являются носителями ядерного оружия.
"То есть любой взлет для работы по нашей территории – это угроза ядерной войны. Определить, что несет этот носитель, невозможно, и он автоматически должен уничтожаться", – заявил эксперт.
При этом поставки F-16 надо рассматривать в комплексе всего, что происходит, добавил Горбачев. В частности, отметил эксперт, параллельно идет накопление применяемых Киевом ударных средств и решение вопросов, связанных с усилением ПВО Украины.
"Одновременно с этим решаются задачи по проведению целого ряда учений в Европе, переброска сил и средств, не только личного состава, но и техники. В том числе авиационной, ПВО, РЛС, которая прибывает на европейский континент и остается. Здесь пелена тумана напускается, что якобы учения, а на самом деле идет наращивание группировки", – считает Горбачев.
Эксперт не исключает, что как только F-16 начнут активно применяться в зоне СВО, "сразу же к этому количеству вполне могут присоединиться десятки и даже сотни натовских самолетов, которые будут маскироваться под украинские".
"Кто будет за их штурвалами сидеть, абсолютно понятно. F-16 участник практически всех конфликтов. Этих самолетов везде по миру полно в разных странах различных модификаций. Соответственно, летчики от Южной Америки до Дальнего Востока, в том числе так называемые ветераны и люди, которые заключили контракты с частными военными компаниями, находящиеся в отпусках действующие военнослужащие стран НАТО могут быть под видом украинских", – сказал Горбачев.
На военных аэродромах НАТО, расположенных по линии вдоль российских границ от Белоруссии, с севера на юг, может размещаться около 600 самолетов, сравнимых с F-16 по техническим характеристикам и способных подниматься в небо для ударов по территории РФ, подчеркивает он.
Учитывая все это, а также то, что минувший саммит "практически снял все формальные ограничения, связанные с применением различных вооружений, поставляемых Украине западным альянсом" для ударов по России, военный эксперт делает вывод о подготовке НАТО операции "под крышей российско-украинского конфликта".
В пользу этого мнения он приводит и тот факт, что ВСУ при непосредственном участии США и НАТО уже пытались бить по стратегическим объектам на территории РФ.
"В контексте этого поставки F-16 нужно рассматривать как составные элементы готовящейся и уже частично осуществляющейся масштабной, может быть даже имеющей стратегический характер, воздушно-космической операции НАТО, направленной против нас", – считает Горбачев.
"И вот те 120 самолетов F-16, которые просит Зеленский – а на самом деле половина из них уже получена, – они, я так полагаю, и станут константой, которая может действовать", – добавил он.
Однако добиться поворота и критичной ситуации для РФ в конфликте использованием F-16 противникам не удастся, убежден Горбачев.
Ранее декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов, комментируя РИА Новости Крым итоги саммита НАТО
, заявил, что они могут свидетельствовать о том, что США пытаются принудить своих европейских союзников вступить в прямой конфликт с Россией на Украине.
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