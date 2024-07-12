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Принуждение к войне: о чем говорят итоги саммита НАТО

Принуждение к войне: о чем говорят итоги саммита НАТО - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Принуждение к войне: о чем говорят итоги саммита НАТО

Итоги саммита НАТО в Вашингтоне могут свидетельствовать о том, что США пытаются принудить своих европейских союзников к вступлению в прямой конфликт с Россией... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T14:35

2024-07-12T14:35

2024-07-12T14:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Итоги саммита НАТО в Вашингтоне могут свидетельствовать о том, что США пытаются принудить своих европейских союзников к вступлению в прямой конфликт с Россией на Украине. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.По мнению Шатилова, стратегически НАТО готовится к прямому конфликту с РФ, выстраивая определенную логистику в Европе и постепенно мобилизуя "расслабившееся западное общество, которое не привыкло не то что не воевать, а и не служить в армии". Кроме того, в Европе стабильно наращивается военный потенциал НАТО.В то же время Шатилов усомнился, что у европейских стран НАТО хватит сил, возможностей, смелости и политической воли для такого шага. При этом воинственные антироссийские заявления, декларации о расширении присутствия альянса в ряде регионов вокруг РФ и "бряцание оружием" со стороны американцев и их союзников могут быть и попыткой напугать Москву и склонить ее к переговорам по Украине с невыгодных для России позиций."Запад, видя ухудшение положения Украины, старается взять паузу и втянуть нас в переговоры по типу минских, а то и вообще дейтонских (соглашение о мире в Боснии и Герцоговине – ред.). Думаю, в российской элите понимают, чем это грозит, и что играть краплеными картами с шулерами абсолютно бесперспективно. Мы знаем, как соблюдают наши западные "партнеры" все договоренности", – добавил аналитик.Тем не менее, в этой ситуации российские Вооруженные силы продолжают тактику методичных ударов по противнику с постепенным продвижением вперед, не только с целью измотать и обескровить ВСУ, но и с тем, чтобы в Киеве и в целом в украинским обществе полноценно осознали неизбежность победы России и бесперспективность продолжения конфликта.Итоговые решения вашингтонского саммита НАТОСаммит НАТО в Вашингтоне, посвященный 75-летию организации, проходил с 9 по 11 июля. В итоговой декларации Россию назвали "наиболее значительной и прямой угрозой" безопасности блока, Китай — "ключевым фактором, способствующим войне против Украины".В документе говорится о военной помощи Украине на 40 млрд евро в 2025 году, а также о том, что альянс продолжит поддерживать Украину "на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", пока Киев продолжает работу по проведению "необходимых демократических, экономических реформ и реформ в сфере безопасности". Отмечается, что Киев получит приглашение в альянс, "когда союзники согласятся и условия будут выполнены".Страны НАТО также договорились, что альянс возьмет на себя большую часть задач по поставкам вооружений и обучению украинских военных, которые сейчас выполняет коалиция во главе с США.В декларации Россию назвали "наиболее значительной и прямой угрозой" безопасности блока, а Китай – "ключевым фактором, способствующим войне против Украины". При этом члены альянса заявили, что по-прежнему готовы поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы "снизить риски и предотвратить эскалацию".Члены блока сохранили обязательство по расходам на оборону на уровне минимум 2%, объявили о намерении продолжить расширение в Черном море и на восточных Балканах, а также заявили о планах модернизировать свой ядерный потенциал и улучшить планирование в этой сфере.Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя итоги саммита, заявил, что мероприятие продемонстрировало тот факт, что страны НАТО бесповоротно следуют курсу конфронтации и подготовки войны.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пакет помощи Украине: что дадутЭскалация конфликта на Украине: с чем она связана и когда будетРасширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для Крыма

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мнения, александр шатилов, политика, сша, нато, россия