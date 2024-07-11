https://crimea.ria.ru/20240711/novyy-paket-pomoschi-ukraine-chto-dadut-1138783332.html

Новый пакет помощи Украине: что дадут

Новый пакет помощи Украине: что дадут - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Новый пакет помощи Украине: что дадут

США в четверг объявили новый пакет помощи Украине на 225 миллионов долларов, что будет включать батарею ПВО Patriot и боеприпасы, следует из пресс-релизов... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T21:07

2024-07-11T21:07

2024-07-11T21:07

украина

пентагон

сша

поставки западного оружия украине

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. США в четверг объявили новый пакет помощи Украине на 225 миллионов долларов, что будет включать батарею ПВО Patriot и боеприпасы, следует из пресс-релизов Пентагона и Госдепартамента США.Помимо батареи ПВО Patriot, в пакет помощи входят зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS и противотанковые комплексы Javelin.Вместе с тем Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".По данным Пентагона, общий объем военной поддержки Украины со стороны США за время президентства Байдена превысил $54,4 млрд.

https://crimea.ria.ru/20240711/eskalatsiya-konflikta-na-ukraine-s-chem-ona-svyazana-i-kogda-budet-1138773241.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, пентагон, сша, поставки западного оружия украине, новости сво, всу (вооруженные силы украины)