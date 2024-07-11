https://crimea.ria.ru/20240711/novyy-paket-pomoschi-ukraine-chto-dadut-1138783332.html
Новый пакет помощи Украине: что дадут
Новый пакет помощи Украине: что дадут - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Новый пакет помощи Украине: что дадут
США в четверг объявили новый пакет помощи Украине на 225 миллионов долларов, что будет включать батарею ПВО Patriot и боеприпасы, следует из пресс-релизов... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T21:07
2024-07-11T21:07
2024-07-11T21:07
украина
пентагон
сша
поставки западного оружия украине
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. США в четверг объявили новый пакет помощи Украине на 225 миллионов долларов, что будет включать батарею ПВО Patriot и боеприпасы, следует из пресс-релизов Пентагона и Госдепартамента США.Помимо батареи ПВО Patriot, в пакет помощи входят зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS и противотанковые комплексы Javelin.Вместе с тем Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".По данным Пентагона, общий объем военной поддержки Украины со стороны США за время президентства Байдена превысил $54,4 млрд.
https://crimea.ria.ru/20240711/eskalatsiya-konflikta-na-ukraine-s-chem-ona-svyazana-i-kogda-budet-1138773241.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, пентагон, сша, поставки западного оружия украине, новости сво, всу (вооруженные силы украины)
Новый пакет помощи Украине: что дадут
Батарея Patriot и боеприпасы - США объявили о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. США в четверг объявили новый пакет помощи Украине на 225 миллионов долларов, что будет включать батарею ПВО Patriot и боеприпасы, следует из пресс-релизов Пентагона и Госдепартамента США.
"Сегодня, после встречи президента (Джо) Байдена с Владимиром Зеленским, министерство обороны объявляет о дополнительной помощи для обеспечения критических потребностей Украины по безопасности и обороне... которая оценивается в 225 миллионов долларов США", — указано в документе.
Помимо батареи ПВО Patriot, в пакет помощи входят зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS и противотанковые комплексы Javelin.
Вместе с тем Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
По данным Пентагона, общий объем военной поддержки Украины со стороны США за время президентства Байдена превысил $54,4 млрд.