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Расширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для Крыма
Расширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для Крыма - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Расширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для Крыма
В озвученных на вашингтонском саммите намерениях НАТО продолжить расширение в Черноморском регионе нет ничего нового, угрозу для Крыма в этом плане может... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T13:42
2024-07-11T13:42
2024-07-11T13:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В озвученных на вашингтонском саммите намерениях НАТО продолжить расширение в Черноморском регионе нет ничего нового, угрозу для Крыма в этом плане может устранить только лишение Украины выхода к морю. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Андрей Никифоров.При этом Никифоров отметил, что навязчивая риторика НАТО о расширении на Черном море звучит уже давно, но она никак не приближает Украину, Молдавию и Грузию к членству в альянсе. Поэтому данные заявления ничего особо не меняют для России.Политолог также отметил, что за последние 10 лет, после воссоединения Крыма с РФ, Россия существенно усилилась на Черном море. Аналитик не исключил, что свои позиции в этом регионе РФ сможет еще сильнее укрепить по итогам специальной военной операции.Очередной саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.Накануне по итогам 75-го саммита НАТО в Вашингтоне была принята совместная декларация.Читайте также на РИА Новости Крым:75-й саммит НАТО: каковы истинные цели альянсаНа саммите НАТО Байден пообещал Киеву стратегические системы ПВОИстерика перед саммитом НАТО - в Минобороны опровергли заявления Киева
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мнения, андрей никифоров, черное море, крым, россия, безопасность республики крым и севастополя, нато
Расширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для Крыма
Угрозу Крыму со стороны НАТО устранит только "отрезание" Украины от Черного моря – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым.
В озвученных на вашингтонском саммите намерениях НАТО продолжить расширение в Черноморском регионе нет ничего нового, угрозу для Крыма в этом плане может устранить только лишение Украины выхода к морю. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал политолог Андрей Никифоров.
"В этих намерениях нет ничего нового… Для Крыма в данном случае угроза заключается в том, что по итогам СВО Украина, будет она членом НАТО или нет, сохранит присутствие на черноморском побережье. Мы это ощущаем, неоднократно испытывали на себе и, судя по всему, какое-то время нам еще придется на себе это испытывать", – сказал эксперт.
При этом Никифоров отметил, что навязчивая риторика НАТО о расширении на Черном море звучит уже давно, но она никак не приближает Украину, Молдавию и Грузию к членству в альянсе. Поэтому данные заявления ничего особо не меняют для России.
Политолог также отметил, что за последние 10 лет, после воссоединения Крыма с РФ, Россия существенно усилилась на Черном море. Аналитик не исключил, что свои позиции в этом регионе РФ сможет еще сильнее укрепить по итогам специальной военной операции.
Очередной саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.
Накануне
по итогам 75-го саммита НАТО в Вашингтоне была принята совместная декларация
.
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