Рейтинг@Mail.ru
Расширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для Крыма - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240711/rasshirenie-nato-v-chernom-more--kak-ustranit-ugrozu-dlya-kryma-1138764655.html
Расширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для Крыма
Расширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для Крыма - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Расширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для Крыма
В озвученных на вашингтонском саммите намерениях НАТО продолжить расширение в Черноморском регионе нет ничего нового, угрозу для Крыма в этом плане может... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T13:42
2024-07-11T13:42
мнения
андрей никифоров
черное море
крым
россия
безопасность республики крым и севастополя
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124875037_0:0:1689:950_1920x0_80_0_0_7ca394503c6356b632cb9b6b741eeca7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В озвученных на вашингтонском саммите намерениях НАТО продолжить расширение в Черноморском регионе нет ничего нового, угрозу для Крыма в этом плане может устранить только лишение Украины выхода к морю. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Андрей Никифоров.При этом Никифоров отметил, что навязчивая риторика НАТО о расширении на Черном море звучит уже давно, но она никак не приближает Украину, Молдавию и Грузию к членству в альянсе. Поэтому данные заявления ничего особо не меняют для России.Политолог также отметил, что за последние 10 лет, после воссоединения Крыма с РФ, Россия существенно усилилась на Черном море. Аналитик не исключил, что свои позиции в этом регионе РФ сможет еще сильнее укрепить по итогам специальной военной операции.Очередной саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.Накануне по итогам 75-го саммита НАТО в Вашингтоне была принята совместная декларация.Читайте также на РИА Новости Крым:75-й саммит НАТО: каковы истинные цели альянсаНа саммите НАТО Байден пообещал Киеву стратегические системы ПВОИстерика перед саммитом НАТО - в Минобороны опровергли заявления Киева
черное море
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124875037_125:0:1565:1080_1920x0_80_0_0_256d402432c36f78e6ad8cb79817958c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, андрей никифоров, черное море, крым, россия, безопасность республики крым и севастополя, нато
Расширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для Крыма

Угрозу Крыму со стороны НАТО устранит только "отрезание" Украины от Черного моря – эксперт

13:42 11.07.2024
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В озвученных на вашингтонском саммите намерениях НАТО продолжить расширение в Черноморском регионе нет ничего нового, угрозу для Крыма в этом плане может устранить только лишение Украины выхода к морю. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Андрей Никифоров.

"В этих намерениях нет ничего нового… Для Крыма в данном случае угроза заключается в том, что по итогам СВО Украина, будет она членом НАТО или нет, сохранит присутствие на черноморском побережье. Мы это ощущаем, неоднократно испытывали на себе и, судя по всему, какое-то время нам еще придется на себе это испытывать", – сказал эксперт.

При этом Никифоров отметил, что навязчивая риторика НАТО о расширении на Черном море звучит уже давно, но она никак не приближает Украину, Молдавию и Грузию к членству в альянсе. Поэтому данные заявления ничего особо не меняют для России.
Политолог также отметил, что за последние 10 лет, после воссоединения Крыма с РФ, Россия существенно усилилась на Черном море. Аналитик не исключил, что свои позиции в этом регионе РФ сможет еще сильнее укрепить по итогам специальной военной операции.
Очередной саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.
Накануне по итогам 75-го саммита НАТО в Вашингтоне была принята совместная декларация.
Читайте также на РИА Новости Крым:
75-й саммит НАТО: каковы истинные цели альянса
На саммите НАТО Байден пообещал Киеву стратегические системы ПВО
Истерика перед саммитом НАТО - в Минобороны опровергли заявления Киева
 
МненияАндрей НикифоровЧерное мореКрымРоссияБезопасность Республики Крым и СевастополяНАТО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:11Число сторонников БРИКС в мире постоянно растет – Путин
15:01Немыслимые потери: ВСУ лишились более 2000 боевиков за сутки
14:43Хотел убить священника и поджечь храм: в Адыгее предотвращен теракт
14:30Крымский мост: к обеду очередь выросла в три раза
14:17Пластик или наличные. Почему стоит перевести пенсию на банковскую карту
13:57Площадь пожара в горах под Судаком продолжает расти
13:42Расширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для Крыма
13:28Восход под контролем ВС РФ: освобожден еще один населенный пункт Донбасса
13:12В акватории мыса Фиолент в Севастополе гремят взрывы
13:06На подъезде к Севастополю перекрыта трасса "Таврида"
12:57Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"
12:43Платили ипотеку и жили в съемном жилье: семье "дали свет" с помощью СК
12:25Дело о гибели Светланы Бабаевой: обвиняемому грозят исправительные работы
12:16Шебекино снова под обстрелом ВСУ – ранены семь мирных жителей
12:05Площадь лесного пожара под Судаком выросла до 10 га
11:57Житель Крыма задержан за попытку примкнуть к украинским террористам
11:41У трассы "Таврида" нашли пропавшего пожилого мужчину
11:32В горах возле Судака горит лес
11:14На трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с зерном
11:00Пляжи Большой Ялты закрыли
Лента новостейМолния