https://crimea.ria.ru/20240711/rasshirenie-nato-v-chernom-more--kak-ustranit-ugrozu-dlya-kryma-1138764655.html

Расширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для Крыма

Расширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для Крыма - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Расширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для Крыма

В озвученных на вашингтонском саммите намерениях НАТО продолжить расширение в Черноморском регионе нет ничего нового, угрозу для Крыма в этом плане может... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T13:42

2024-07-11T13:42

2024-07-11T13:42

мнения

андрей никифоров

черное море

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россия

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нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В озвученных на вашингтонском саммите намерениях НАТО продолжить расширение в Черноморском регионе нет ничего нового, угрозу для Крыма в этом плане может устранить только лишение Украины выхода к морю. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Андрей Никифоров.При этом Никифоров отметил, что навязчивая риторика НАТО о расширении на Черном море звучит уже давно, но она никак не приближает Украину, Молдавию и Грузию к членству в альянсе. Поэтому данные заявления ничего особо не меняют для России.Политолог также отметил, что за последние 10 лет, после воссоединения Крыма с РФ, Россия существенно усилилась на Черном море. Аналитик не исключил, что свои позиции в этом регионе РФ сможет еще сильнее укрепить по итогам специальной военной операции.Очередной саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.Накануне по итогам 75-го саммита НАТО в Вашингтоне была принята совместная декларация.Читайте также на РИА Новости Крым:75-й саммит НАТО: каковы истинные цели альянсаНа саммите НАТО Байден пообещал Киеву стратегические системы ПВОИстерика перед саммитом НАТО - в Минобороны опровергли заявления Киева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, андрей никифоров, черное море, крым, россия, безопасность республики крым и севастополя, нато