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На саммите НАТО Байден пообещал Киеву стратегические системы ПВО
На саммите НАТО Байден пообещал Киеву стратегические системы ПВО - РИА Новости Крым, 10.07.2024
На саммите НАТО Байден пообещал Киеву стратегические системы ПВО
На официальной церемонии открытия юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден сообщил, что в ближайшие месяцы США и союзники поставят Украине... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T06:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. На официальной церемонии открытия юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден сообщил, что в ближайшие месяцы США и союзники поставят Украине пять стратегических и десятки тактических систем ПВО. По словам главы Белого дома, США намерены сделать Украину приоритетным направлением для поставок ПВО, она получит их раньше, чем кто-либо другой из союзников Вашингтона. Байден добавил, что в 2025 году Киев получит сотни ракет-перехватчиков для ПВО.Как говорится в совместном заявлении Вашингтона и его партнеров, Украине передадут американские комплексы Patriot и итальянскую SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.США и их союзники обязуются выделить более миллиарда долларов на укрепление украинской ПВО, НАТО совместно с Киевом ведут разработку совместимой с альянсом интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны.В апреле глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече в так называемом формате "Рамштайн" в ультимативной форме потребовал у союзников дальнобойные ракеты, а также семь комплексов ПВО Patriot американского производства. В июне же Зеленский выразил недовольство ЗРК Patriot, заявив, что они не могут бороться с российскими корректируемыми авиабомбами (КАБ).Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской областиПод Харьковом разбит Patriot и два украинских Ми-8 сбиты в ДНРЕще один американский Patriot уничтожен в зоне спецоперации
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новости, нато, сша, украина, политика, patriot (зенитный ракетный комплекс), поставки западного оружия украине
На саммите НАТО Байден пообещал Киеву стратегические системы ПВО
Украина получит от Запада стратегические системы ПВО – Байден
06:01 10.07.2024 (обновлено: 06:23 10.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. На официальной церемонии открытия юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден сообщил, что в ближайшие месяцы США и союзники поставят Украине пять стратегических и десятки тактических систем ПВО.
"Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине пять дополнительных стратегических систем ПВО. В ближайшие месяцы Соединенные Штаты и наши партнеры предоставят Украине десятки дополнительных тактических систем ПВО", – заявил он.
По словам главы Белого дома, США намерены сделать Украину приоритетным направлением для поставок ПВО, она получит их раньше, чем кто-либо другой из союзников Вашингтона. Байден добавил, что в 2025 году Киев получит сотни ракет-перехватчиков для ПВО.
Как говорится в совместном заявлении Вашингтона и его партнеров, Украине передадут американские комплексы Patriot и итальянскую SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.
США и их союзники обязуются выделить более миллиарда долларов на укрепление украинской ПВО, НАТО совместно с Киевом ведут разработку совместимой с альянсом интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны.
В апреле глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече в так называемом формате "Рамштайн" в ультимативной форме потребовал
у союзников дальнобойные ракеты, а также семь комплексов ПВО Patriot американского производства. В июне же Зеленский выразил недовольство ЗРК Patriot
, заявив, что они не могут бороться с российскими корректируемыми авиабомбами (КАБ).
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