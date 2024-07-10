https://crimea.ria.ru/20240710/bayden-poobeschal-postavit-kievu-strategicheskie-sistemy-pvo-1138727191.html

На саммите НАТО Байден пообещал Киеву стратегические системы ПВО

На саммите НАТО Байден пообещал Киеву стратегические системы ПВО - РИА Новости Крым, 10.07.2024

На саммите НАТО Байден пообещал Киеву стратегические системы ПВО

На официальной церемонии открытия юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден сообщил, что в ближайшие месяцы США и союзники поставят Украине... РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T06:01

2024-07-10T06:01

2024-07-10T06:23

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поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. На официальной церемонии открытия юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден сообщил, что в ближайшие месяцы США и союзники поставят Украине пять стратегических и десятки тактических систем ПВО. По словам главы Белого дома, США намерены сделать Украину приоритетным направлением для поставок ПВО, она получит их раньше, чем кто-либо другой из союзников Вашингтона. Байден добавил, что в 2025 году Киев получит сотни ракет-перехватчиков для ПВО.Как говорится в совместном заявлении Вашингтона и его партнеров, Украине передадут американские комплексы Patriot и итальянскую SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.США и их союзники обязуются выделить более миллиарда долларов на укрепление украинской ПВО, НАТО совместно с Киевом ведут разработку совместимой с альянсом интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны.В апреле глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече в так называемом формате "Рамштайн" в ультимативной форме потребовал у союзников дальнобойные ракеты, а также семь комплексов ПВО Patriot американского производства. В июне же Зеленский выразил недовольство ЗРК Patriot, заявив, что они не могут бороться с российскими корректируемыми авиабомбами (КАБ).Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской областиПод Харьковом разбит Patriot и два украинских Ми-8 сбиты в ДНРЕще один американский Patriot уничтожен в зоне спецоперации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, нато, сша, украина, политика, patriot (зенитный ракетный комплекс), поставки западного оружия украине