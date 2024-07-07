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Армия России уничтожила пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области

Армия России уничтожила пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области - РИА Новости Крым, 07.07.2024

Армия России уничтожила пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения расчетом "Искандера" двух пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot и РЛС "Жираф" в Одесской... РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T08:47

2024-07-07T08:47

2024-07-07T08:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения расчетом "Искандера" двух пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot и РЛС "Жираф" в Одесской области."Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер" нанесен удар по позиции батареи зенитно-ракетного комплекса "Пэтриот" ВСУ в районе населенного пункта Южное в Одесской области. В результате удара уничтожены две пусковые установки ЗРК "Пэтриот" и радиолокационная станция "Жираф"", - говорится в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и в ДНРРоссийские войска поразили железнодорожный эшелон ВСУ с вооружениемПВО сбит украинский МиГ-29

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