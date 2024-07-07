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Армия России уничтожила пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области - РИА Новости Крым, 07.07.2024
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Армия России уничтожила пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области
Армия России уничтожила пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Армия России уничтожила пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения расчетом "Искандера" двух пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot и РЛС "Жираф" в Одесской... РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T08:47
2024-07-07T08:47
министерство обороны рф
patriot (зенитный ракетный комплекс)
одесса
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения расчетом "Искандера" двух пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot и РЛС "Жираф" в Одесской области."Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер" нанесен удар по позиции батареи зенитно-ракетного комплекса "Пэтриот" ВСУ в районе населенного пункта Южное в Одесской области. В результате удара уничтожены две пусковые установки ЗРК "Пэтриот" и радиолокационная станция "Жираф"", - говорится в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и в ДНРРоссийские войска поразили железнодорожный эшелон ВСУ с вооружениемПВО сбит украинский МиГ-29
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министерство обороны рф, patriot (зенитный ракетный комплекс), одесса, новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Армия России уничтожила пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области

ВС РФ уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области - Минобороны РФ

08:47 07.07.2024
 
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHEПусковая установка зенитно-ракетного комплекса PATRIOT
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса PATRIOT - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHE
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения расчетом "Искандера" двух пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot и РЛС "Жираф" в Одесской области.
"Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер" нанесен удар по позиции батареи зенитно-ракетного комплекса "Пэтриот" ВСУ в районе населенного пункта Южное в Одесской области. В результате удара уничтожены две пусковые установки ЗРК "Пэтриот" и радиолокационная станция "Жираф"", - говорится в сообщении.
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