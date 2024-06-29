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ПВО сбит украинский МиГ-29
ПВО сбит украинский МиГ-29 - РИА Новости Крым, 29.06.2024
ПВО сбит украинский МиГ-29
Российские ПВО за сутки уничтожили вражеский МиГ-29 и 119 беспилотников ВСУ, сообщается в субботу в сводке Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T14:08
2024-06-29T14:08
2024-06-29T14:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Российские ПВО за сутки уничтожили вражеский МиГ-29 и 119 беспилотников ВСУ, сообщается в субботу в сводке Минобороны РФ.Кроем того, военные летчики, ракетчики и артиллеристы уничтожили пункт управления дивизиона ВСУ, вражеские радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 616 самолетов, 276 вертолетов, 26896 беспилотных летательных аппаратов, 535 зенитных ракетных комплекса, 16453 танка и других боевых бронированных машин, 1359 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11060 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23076 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские системы ПВО сбили два украинских МиГ-29Силы ПВО сбили 20 американских ракет и реактивных снарядовСредствами ПВО сбиты 33 реактивных снаряда и 75 беспилотников ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), ракеты atacms, himars, потери всу
ПВО сбит украинский МиГ-29
Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 и 119 дронов за сутки – Минобороны
14:08 29.06.2024 (обновлено: 14:11 29.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Российские ПВО за сутки уничтожили вражеский МиГ-29 и 119 беспилотников ВСУ, сообщается в субботу в сводке Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 119 беспилотных летательных аппаратов, 5 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 10 реактивных снарядов HIMARS производства США", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроем того, военные летчики, ракетчики и артиллеристы уничтожили пункт управления дивизиона ВСУ, вражеские радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 616 самолетов, 276 вертолетов, 26896 беспилотных летательных аппаратов, 535 зенитных ракетных комплекса, 16453 танка и других боевых бронированных машин, 1359 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11060 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23076 единиц специальной военной автомобильной техники.
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