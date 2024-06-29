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ПВО сбит украинский МиГ-29

ПВО сбит украинский МиГ-29 - РИА Новости Крым, 29.06.2024

ПВО сбит украинский МиГ-29

Российские ПВО за сутки уничтожили вражеский МиГ-29 и 119 беспилотников ВСУ, сообщается в субботу в сводке Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.06.2024

2024-06-29T14:08

2024-06-29T14:08

2024-06-29T14:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Российские ПВО за сутки уничтожили вражеский МиГ-29 и 119 беспилотников ВСУ, сообщается в субботу в сводке Минобороны РФ.Кроем того, военные летчики, ракетчики и артиллеристы уничтожили пункт управления дивизиона ВСУ, вражеские радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 616 самолетов, 276 вертолетов, 26896 беспилотных летательных аппаратов, 535 зенитных ракетных комплекса, 16453 танка и других боевых бронированных машин, 1359 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11060 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23076 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские системы ПВО сбили два украинских МиГ-29Силы ПВО сбили 20 американских ракет и реактивных снарядовСредствами ПВО сбиты 33 реактивных снаряда и 75 беспилотников ВСУ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), ракеты atacms, himars, потери всу