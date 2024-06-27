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Российские системы ПВО сбили два украинских МиГ-29 - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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Российские системы ПВО сбили два украинских МиГ-29
Российские системы ПВО сбили два украинских МиГ-29 - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Российские системы ПВО сбили два украинских МиГ-29
Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, 62 беспилотника, 4 ракеты Patriot, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T13:33
2024-06-27T13:33
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, 62 беспилотника, 4 ракеты Patriot, сообщили в Минобороны РФ.Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 117 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 615 самолетов, 276 вертолетов, 26704 беспилотных летательных аппарата, 533 зенитных ракетных комплекса, 16439 танков и других боевых бронированных машин, 1356 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10963 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 23008 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20240627/rossiya-udarila-kinzhalami-po-aerodromam-dlya-stoyanki-zapadnykh-samoletov-1138398686.html
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министерство обороны рф, новости сво, пво, himars, patriot (зенитный ракетный комплекс), беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские системы ПВО сбили два украинских МиГ-29

Два украинских МиГ-29 сбиты российскими средствами ПВО

13:33 27.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, 62 беспилотника, 4 ракеты Patriot, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 62 беспилотных летательных аппарата, четыре зенитные управляемые ракеты "Patriot" производства США и два реактивных снаряда HIMARS производства США", – сказано в сообщении.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 117 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 615 самолетов, 276 вертолетов, 26704 беспилотных летательных аппарата, 533 зенитных ракетных комплекса, 16439 танков и других боевых бронированных машин, 1356 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10963 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 23008 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Министерство обороны РФНовости СВОПВОHIMARSPatriot (зенитный ракетный комплекс)Беспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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