https://crimea.ria.ru/20240627/rossiyskie-sistemy-pvo-sbili-dva-ukrainskikh-mig-29-1138399187.html

Российские системы ПВО сбили два украинских МиГ-29

Российские системы ПВО сбили два украинских МиГ-29 - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Российские системы ПВО сбили два украинских МиГ-29

Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, 62 беспилотника, 4 ракеты Patriot, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T13:33

2024-06-27T13:33

2024-06-27T13:33

министерство обороны рф

новости сво

пво

himars

patriot (зенитный ракетный комплекс)

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, 62 беспилотника, 4 ракеты Patriot, сообщили в Минобороны РФ.Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 117 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 615 самолетов, 276 вертолетов, 26704 беспилотных летательных аппарата, 533 зенитных ракетных комплекса, 16439 танков и других боевых бронированных машин, 1356 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10963 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 23008 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20240627/rossiya-udarila-kinzhalami-po-aerodromam-dlya-stoyanki-zapadnykh-samoletov-1138398686.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, пво, himars, patriot (зенитный ракетный комплекс), беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу