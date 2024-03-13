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Под Харьковом разбит Patriot и два украинских Ми-8 сбиты в ДНР
Под Харьковом разбит Patriot и два украинских Ми-8 сбиты в ДНР - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Под Харьковом разбит Patriot и два украинских Ми-8 сбиты в ДНР
Вооруженные силы России сбили еще два украинских вертолета Ми-8 над Донецкой Народной Республикой и уничтожили американский ракетный комплекс Patriot в... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T14:31
2024-03-13T14:31
2024-03-13T14:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России сбили еще два украинских вертолета Ми-8 над Донецкой Народной Республикой и уничтожили американский ракетный комплекс Patriot в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Также была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 129-ти районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 269 вертолетов, 15 362 беспилотных летательных аппарата, 485 зенитных ракетных комплексов, 15 464 танков и других боевых бронированных машин, 1238 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8397 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 709 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Утренние атаки на регионы РФ: сбиты еще 7 беспилотников58 украинских дронов уничтожены над регионами РФ - МинобороныМощные взрывы в Одессе и Кривом Роге - повреждена инфраструктура
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министерство обороны рф, новости сво, пво, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, беспилотник (бпла, дрон), донецкая народная республика (днр), харьковская область
Под Харьковом разбит Patriot и два украинских Ми-8 сбиты в ДНР
Два Ми-8 ВСУ сбиты над Донбассом и в Харьковской области разбит ракетный комплекс Patriot
14:31 13.03.2024 (обновлено: 14:37 13.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России сбили еще два украинских вертолета Ми-8 над Донецкой Народной Республикой и уничтожили американский ракетный комплекс Patriot в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Уничтожены два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины на площадке в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики и цех по ремонту вооружения и военной техники в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение зенитному ракетному комплексу Patriot на огневой позиции в Харьковской области", - сказано в сообщении.
Также была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 129-ти районах.
Кроме того, средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 136 украинских беспилотников, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США, шесть реактивных снарядов РСЗО "Град", а также три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 269 вертолетов, 15 362 беспилотных летательных аппарата, 485 зенитных ракетных комплексов, 15 464 танков и других боевых бронированных машин, 1238 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8397 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 709 единиц специальной военной автомобильной техники.
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