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Под Харьковом разбит Patriot и два украинских Ми-8 сбиты в ДНР

Под Харьковом разбит Patriot и два украинских Ми-8 сбиты в ДНР - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Под Харьковом разбит Patriot и два украинских Ми-8 сбиты в ДНР

Вооруженные силы России сбили еще два украинских вертолета Ми-8 над Донецкой Народной Республикой и уничтожили американский ракетный комплекс Patriot в... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T14:31

2024-03-13T14:31

2024-03-13T14:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России сбили еще два украинских вертолета Ми-8 над Донецкой Народной Республикой и уничтожили американский ракетный комплекс Patriot в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Также была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 129-ти районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 269 вертолетов, 15 362 беспилотных летательных аппарата, 485 зенитных ракетных комплексов, 15 464 танков и других боевых бронированных машин, 1238 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8397 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 709 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Утренние атаки на регионы РФ: сбиты еще 7 беспилотников58 украинских дронов уничтожены над регионами РФ - МинобороныМощные взрывы в Одессе и Кривом Роге - повреждена инфраструктура

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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