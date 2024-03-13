Рейтинг@Mail.ru
Утренние атаки на регионы РФ: сбиты еще 7 беспилотников - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240313/utrennie-ataki-na-regiony-rf-sbity-esche-7-bespilotnikov-1135611768.html
Утренние атаки на регионы РФ: сбиты еще 7 беспилотников
Утренние атаки на регионы РФ: сбиты еще 7 беспилотников - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Утренние атаки на регионы РФ: сбиты еще 7 беспилотников
Еще семь беспилотников сбиты над двумя регионами России утром 13 марта, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T11:49
2024-03-13T11:49
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
украина
россия
министерство обороны рф
воронежская область
белгородская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130956453_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_debaacfe3471392fc68f1bfd7a7be757.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Еще семь беспилотников сбиты над двумя регионами России утром 13 марта, сообщает Минобороны РФ."Около 09.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в сообщении Минобороны.Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев, также утром 13 марта еще три вражеских дрона уничтожены дежурными системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску. Последствия на земле уточняются дежурными службами.В результате утреннего обстрела украинскими боевиками Курской области контужен местный житель, сообщил ранее губернатор региона Роман Старовойт. Белгород в среду утром также подвергся новой атаке ВСУ с помощью двух беспилотников самолетного типа. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, один из дронов врезался в многоэтажку. За ночь над шестью российскими регионами сбиты 58 украинских беспилотников, сообщали ранее в Минобороны России. Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки беспилотников над регионами России: последствия ночных ударов ВСУНефтезавод в Рязани загорелся после атаки БПЛА: есть пострадавшиеМужчина подорвался на мине в Брянской области
украина
россия
воронежская область
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130956453_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_bd3fc1c67a15bc63e5c52c071b13abdc.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости сво, украина, россия, министерство обороны рф, воронежская область, белгородская область, новости
Утренние атаки на регионы РФ: сбиты еще 7 беспилотников

Минобороны: еще семь беспилотников сбиты над двумя регионами России утром в среду

11:49 13.03.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Еще семь беспилотников сбиты над двумя регионами России утром 13 марта, сообщает Минобороны РФ.
"Около 09.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в сообщении Минобороны.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО один украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области, еще шесть - над Воронежской областью.
Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев, также утром 13 марта еще три вражеских дрона уничтожены дежурными системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску. Последствия на земле уточняются дежурными службами.
В результате утреннего обстрела украинскими боевиками Курской области контужен местный житель, сообщил ранее губернатор региона Роман Старовойт. Белгород в среду утром также подвергся новой атаке ВСУ с помощью двух беспилотников самолетного типа. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, один из дронов врезался в многоэтажку. За ночь над шестью российскими регионами сбиты 58 украинских беспилотников, сообщали ранее в Минобороны России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Десятки беспилотников над регионами России: последствия ночных ударов ВСУ
Нефтезавод в Рязани загорелся после атаки БПЛА: есть пострадавшие
Мужчина подорвался на мине в Брянской области
 
Беспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОУкраинаРоссияМинистерство обороны РФВоронежская областьБелгородская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:43Что удивило международного наблюдателя из Ирака в Крыму
12:30Мирный житель скончался после атаки ВСУ на Курскую область
12:22Крымский мост в центре Симферополя: столицу украсил новый мурал
12:02Крым готов к проведению выборов президента – глава Избиркома
11:58Возгорание на нефтезаводе в Рязани после атаки БПЛА ликвидировано
11:49Утренние атаки на регионы РФ: сбиты еще 7 беспилотников
11:36В Крыму главврач поликлиники получила срок за особо крупное хищение
11:34Четверо сирот в Ялте получили квартиры после вмешательства прокуратуры
11:19Технически лучше: что говорят о выборах в России иностранцы
10:51Российский десант высадился на правом берегу Днепра: разбиты позиции ВСУ
10:42Под Симферополем открыли новый детский сад на 160 мест
10:31Беспилотник врезался в многоэтажку в Белгороде
10:27Новый удар по Курской области - пострадал мирный житель
10:18Крымский мост, провокации и ядерное оружие: Путин дал интервью Киселеву
10:00Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
09:5858 украинских дронов уничтожены над регионами РФ - Минобороны
09:52Мощные взрывы в Одессе и Кривом Роге - повреждена инфраструктура
09:45Работа Керченской переправы в среду: сильный ветер и двухметровые волны
09:33Десятки беспилотников над регионами России: последствия ночных ударов ВСУ
09:25Киев пытается помешать президентским выборам в России – Путин
Лента новостейМолния