https://crimea.ria.ru/20240313/utrennie-ataki-na-regiony-rf-sbity-esche-7-bespilotnikov-1135611768.html

Утренние атаки на регионы РФ: сбиты еще 7 беспилотников

Утренние атаки на регионы РФ: сбиты еще 7 беспилотников - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Утренние атаки на регионы РФ: сбиты еще 7 беспилотников

Еще семь беспилотников сбиты над двумя регионами России утром 13 марта, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T11:49

2024-03-13T11:49

2024-03-13T11:49

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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украина

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воронежская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Еще семь беспилотников сбиты над двумя регионами России утром 13 марта, сообщает Минобороны РФ."Около 09.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в сообщении Минобороны.Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев, также утром 13 марта еще три вражеских дрона уничтожены дежурными системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску. Последствия на земле уточняются дежурными службами.В результате утреннего обстрела украинскими боевиками Курской области контужен местный житель, сообщил ранее губернатор региона Роман Старовойт. Белгород в среду утром также подвергся новой атаке ВСУ с помощью двух беспилотников самолетного типа. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, один из дронов врезался в многоэтажку. За ночь над шестью российскими регионами сбиты 58 украинских беспилотников, сообщали ранее в Минобороны России. Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки беспилотников над регионами России: последствия ночных ударов ВСУНефтезавод в Рязани загорелся после атаки БПЛА: есть пострадавшиеМужчина подорвался на мине в Брянской области

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белгородская область

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2024

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беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости сво, украина, россия, министерство обороны рф, воронежская область, белгородская область, новости