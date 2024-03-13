https://crimea.ria.ru/20240313/58-ukrainskikh-dronov-unichtozheny-nad-regionami-rf---minoborony-1135608481.html
58 украинских дронов уничтожены над регионами РФ - Минобороны
58 украинских дронов уничтожены над регионами РФ - Минобороны - РИА Новости Крым, 13.03.2024
58 украинских дронов уничтожены над регионами РФ - Минобороны
58 украинских беспилотников уничтожены за ночь над шестью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T09:58
2024-03-13T09:58
2024-03-13T10:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости. 58 украинских беспилотников уничтожены за ночь над шестью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России.Всего, по данным Минобороны, российские средства ПВО перехватили и уничтожили 58 беспилотников, в частности 11 - над территорией Белгородской области, 8 - над Брянской, 29 - над Воронежской, 8 - над Курской, один - над Ленинградской и один - над Рязанской областями.В Рязанской области в результате беспилотного удара загорелся нефтезавод, есть пострадавшие, сообщил ранее губернатор региона. Также один мужчина пострадал в Белгородской области-он госпитализирован, в Ленинградской области вражеский беспилотник самолетного типа сбит на подлете к заводу КИНЕФ. Как сообщалось, в ночь на 12 марта ВСУ пыталась атаковать Россию 25 беспилотниками. Силы ПВО уничтожили два беспилотника над Московской областью, один – над Ленинградской, семь – над Белгородской, 11 – над Курской. Еще четыре БПЛА перехвачены и ликвидированы над Брянской, Тульской и Орловской областями. Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области объявлена ракетная опасностьПри попытке прорыва границы России украинскими ДРГ убиты 234 боевикаРаненый при обстреле села в Курской области умер в больнице
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), безопасность, курская область, брянская область, воронежская область, ленинградская область, рязанская область
58 украинских дронов уничтожены над регионами РФ - Минобороны
Минобороны: ночью и утром в среду ВСУ пыталась атаковать Россию 58 беспилотниками
09:58 13.03.2024 (обновлено: 10:06 13.03.2024)