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Беспилотник врезался в многоэтажку в Белгороде - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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Беспилотник врезался в многоэтажку в Белгороде
Беспилотник врезался в многоэтажку в Белгороде - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Беспилотник врезался в многоэтажку в Белгороде
Белгород в среду утром подвергся новой атаке ВСУ с помощью двух беспилотников самолетного типа. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, один из дронов... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T10:31
2024-03-13T10:31
белгород
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости сво
украина
россия
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Белгород в среду утром подвергся новой атаке ВСУ с помощью двух беспилотников самолетного типа. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, один из дронов врезался в многоэтажку.Второй вражеский беспилотник, по данным губернатора, упал в реку. Обошлось без последствий. Сейчас на местах работают оперативные службы.58 украинских беспилотников уничтожены за ночь над шестью российскими регионами, сообщили ранее в Минобороны России. В частности 11 - над территорией Белгородской области, 8 - над Брянской, 29 - над Воронежской, 8 - над Курской, один - над Ленинградской и один - над Рязанской областями. В Рязанской области в результате беспилотного удара загорелся нефтезавод, есть пострадавшие. Также один мужчина пострадал в Белгородской области - он госпитализирован, в Ленинградской области вражеский беспилотник самолетного типа сбит на подлете к заводу КИНЕФ. Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки беспилотников над регионами России: последствия ночных ударов ВСУНефтезавод в Рязани загорелся после атаки БПЛА: есть пострадавшиеВ Курской области объявлена ракетная опасность
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белгород, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости сво, украина, россия, вячеслав гладков
Беспилотник врезался в многоэтажку в Белгороде

Белгород подвергся новой атаке ВСУ беспилотниками самолетного типа

10:31 13.03.2024
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Белгород в среду утром подвергся новой атаке ВСУ с помощью двух беспилотников самолетного типа. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, один из дронов врезался в многоэтажку.
"Один беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания. Также от взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних с МКД образовательных учреждениях", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Второй вражеский беспилотник, по данным губернатора, упал в реку. Обошлось без последствий. Сейчас на местах работают оперативные службы.
58 украинских беспилотников уничтожены за ночь над шестью российскими регионами, сообщили ранее в Минобороны России. В частности 11 - над территорией Белгородской области, 8 - над Брянской, 29 - над Воронежской, 8 - над Курской, один - над Ленинградской и один - над Рязанской областями.
В Рязанской области в результате беспилотного удара загорелся нефтезавод, есть пострадавшие. Также один мужчина пострадал в Белгородской области - он госпитализирован, в Ленинградской области вражеский беспилотник самолетного типа сбит на подлете к заводу КИНЕФ.
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БелгородБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости СВОУкраинаРоссияВячеслав Гладков
 
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