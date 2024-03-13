https://crimea.ria.ru/20240313/bespilotnik-vrezalsya-v-mnogoetazhku-v-belgorode-1135610201.html

Беспилотник врезался в многоэтажку в Белгороде

Беспилотник врезался в многоэтажку в Белгороде - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Беспилотник врезался в многоэтажку в Белгороде

Белгород в среду утром подвергся новой атаке ВСУ с помощью двух беспилотников самолетного типа. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, один из дронов... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T10:31

2024-03-13T10:31

2024-03-13T10:31

белгород

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости сво

украина

россия

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Белгород в среду утром подвергся новой атаке ВСУ с помощью двух беспилотников самолетного типа. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, один из дронов врезался в многоэтажку.Второй вражеский беспилотник, по данным губернатора, упал в реку. Обошлось без последствий. Сейчас на местах работают оперативные службы.58 украинских беспилотников уничтожены за ночь над шестью российскими регионами, сообщили ранее в Минобороны России. В частности 11 - над территорией Белгородской области, 8 - над Брянской, 29 - над Воронежской, 8 - над Курской, один - над Ленинградской и один - над Рязанской областями. В Рязанской области в результате беспилотного удара загорелся нефтезавод, есть пострадавшие. Также один мужчина пострадал в Белгородской области - он госпитализирован, в Ленинградской области вражеский беспилотник самолетного типа сбит на подлете к заводу КИНЕФ. Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки беспилотников над регионами России: последствия ночных ударов ВСУНефтезавод в Рязани загорелся после атаки БПЛА: есть пострадавшиеВ Курской области объявлена ракетная опасность

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости сво, украина, россия, вячеслав гладков