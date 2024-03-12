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Мужчина подорвался на мине в Брянской области - РИА Новости Крым, 12.03.2024
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Мужчина подорвался на мине в Брянской области
Мужчина подорвался на мине в Брянской области - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Мужчина подорвался на мине в Брянской области
Мирный житель подорвался на мине в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T19:31
2024-03-12T19:38
александр богомаз
брянская область
новости
происшествия
мины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Мирный житель подорвался на мине в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Также губернатор сообщил, что в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и обратился с просьбой проявлять бдительность и не посещать в приграничных населенных пунктах запрещенные территории, где установлены знаки, предупреждающие о минной опасности.Двое мирных жителей пострадали после прилета неустановленных боеприпасов ВСУ в село Головино Белгородской области. Власти региона также сообщили, что в результате обстрела украинскими боевиками города Шебекино осколочное ранение лица получила женщина.
https://crimea.ria.ru/20240312/dron-vsu-vrezalsya-v-zdanie-administratsii-belgoroda--est-postradavshie-1135584832.html
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александр богомаз, брянская область, новости, происшествия, мины
Мужчина подорвался на мине в Брянской области

На мине подорвался мирный житель в Брянской области

19:31 12.03.2024 (обновлено: 19:38 12.03.2024)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Мирный житель подорвался на мине в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"В окрестностях поселка Уборки Климовского района местный житель вошел в запрещенную зону, несмотря на предупреждающие знаки с указанием минной опасности. В результате подрыва на мине, к сожалению, он погиб", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Также губернатор сообщил, что в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и обратился с просьбой проявлять бдительность и не посещать в приграничных населенных пунктах запрещенные территории, где установлены знаки, предупреждающие о минной опасности.
Двое мирных жителей пострадали после прилета неустановленных боеприпасов ВСУ в село Головино Белгородской области. Власти региона также сообщили, что в результате обстрела украинскими боевиками города Шебекино осколочное ранение лица получила женщина.
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