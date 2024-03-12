https://crimea.ria.ru/20240312/muzhchina-podorvalsya-na-mine-v-bryanskoy-oblasti-1135595356.html

Мужчина подорвался на мине в Брянской области

Мужчина подорвался на мине в Брянской области - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Мужчина подорвался на мине в Брянской области

Мирный житель подорвался на мине в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T19:31

2024-03-12T19:31

2024-03-12T19:38

александр богомаз

брянская область

новости

происшествия

мины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Мирный житель подорвался на мине в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Также губернатор сообщил, что в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и обратился с просьбой проявлять бдительность и не посещать в приграничных населенных пунктах запрещенные территории, где установлены знаки, предупреждающие о минной опасности.Двое мирных жителей пострадали после прилета неустановленных боеприпасов ВСУ в село Головино Белгородской области. Власти региона также сообщили, что в результате обстрела украинскими боевиками города Шебекино осколочное ранение лица получила женщина.

https://crimea.ria.ru/20240312/dron-vsu-vrezalsya-v-zdanie-administratsii-belgoroda--est-postradavshie-1135584832.html

брянская область

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2024

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александр богомаз, брянская область, новости, происшествия, мины