https://crimea.ria.ru/20240312/muzhchina-podorvalsya-na-mine-v-bryanskoy-oblasti-1135595356.html
Мужчина подорвался на мине в Брянской области
Мужчина подорвался на мине в Брянской области - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Мужчина подорвался на мине в Брянской области
Мирный житель подорвался на мине в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T19:31
2024-03-12T19:31
2024-03-12T19:38
александр богомаз
брянская область
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происшествия
мины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Мирный житель подорвался на мине в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Также губернатор сообщил, что в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и обратился с просьбой проявлять бдительность и не посещать в приграничных населенных пунктах запрещенные территории, где установлены знаки, предупреждающие о минной опасности.Двое мирных жителей пострадали после прилета неустановленных боеприпасов ВСУ в село Головино Белгородской области. Власти региона также сообщили, что в результате обстрела украинскими боевиками города Шебекино осколочное ранение лица получила женщина.
https://crimea.ria.ru/20240312/dron-vsu-vrezalsya-v-zdanie-administratsii-belgoroda--est-postradavshie-1135584832.html
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александр богомаз, брянская область, новости, происшествия, мины
Мужчина подорвался на мине в Брянской области
На мине подорвался мирный житель в Брянской области
19:31 12.03.2024 (обновлено: 19:38 12.03.2024)