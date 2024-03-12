https://crimea.ria.ru/20240312/dva-cheloveka-raneny-pri-atake-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-1135585485.html

Два человека ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Два человека ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Два человека ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Двое мирных жителей пострадали после прилета неустановленных боеприпасов ВСУ в село Головино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T14:44

2024-03-12T14:44

2024-03-12T14:44

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей пострадали после прилета неустановленных боеприпасов ВСУ в село Головино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу. Ее состояние медики оценивают как средней степени тяжести.Также в селе на территории сельскохозяйственного предприятия повреждения получили административное здание и четыре автомобиля.Кроме того, после отражения воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Политотдельский - повреждено остекление храма и детского сада. Обошлось без пострадавших. Детей из дежурной группы в детском саду оперативно отправили домой к родителям. В поселке Северный пробита крыша в одном частном домовладении.По словам губернатора, на месте работают оперативные службы, продолжается подомовой обход территорий.Власти региона ранее сообщили, что в результате обстрела украинскими боевиками города Шебекино осколочное ранение лица получила женщина. Рану обработали на месте, госпитализация не потребовалась.Во вторник утром Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО сбили украинскую ракету "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.В ночь на 12 марта в результате массированной атаки ВСУ на Белгородскую область повреждены жилые многоквартирные дома и линия электропередачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка прорыва ДРГ через границу России: подробности от МинобороныЧисло пострадавших при обстреле ВСУ Шебекино вырослоАтака на объект ТЭК в Орле - жителей соседних домов эвакуировали

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости сво, новости