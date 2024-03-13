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Мощные взрывы в Одессе и Кривом Роге - повреждена инфраструктура - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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Мощные взрывы в Одессе и Кривом Роге - повреждена инфраструктура
Мощные взрывы в Одессе и Кривом Роге - повреждена инфраструктура - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Мощные взрывы в Одессе и Кривом Роге - повреждена инфраструктура
Мощные взрывы в среду прогремели в Одессе, а также в Кривом Роге и Сумах. Как пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, в результате повреждена... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T09:52
2024-03-13T10:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Мощные взрывы в среду прогремели в Одессе, а также в Кривом Роге и Сумах. Как пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, в результате повреждена инфраструктура городов.В Одессе серия взрывов прогремела утром 13 марта на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги зазвучал в Одесской области на юге Украины с 8.47 по московскому времени.Глава Днепропетровской областной военной администрации Серей Лысак сообщил в Telegram-канале об ударах в ночь на среду. По его данным, в Никопольском районе на юге области повреждены взрывами несколько линий электропередачи, также повреждение получила инфраструктура в Кривом Роге.Кроме того, в ночь на 13 марта взрыв прогремел в Сумах, в регионе была объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы в Одессе - повреждена критическая инфраструктураВзрыв и пожар: что происходит в городах УкраиныВзрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект
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украина, кривой рог, одесса, новости, новости сво
Мощные взрывы в Одессе и Кривом Роге - повреждена инфраструктура

Мощные взрывы прогремели в Одессе, Кривом Роге и Сумах

09:52 13.03.2024 (обновлено: 10:18 13.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Мощные взрывы в среду прогремели в Одессе, а также в Кривом Роге и Сумах. Как пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, в результате повреждена инфраструктура городов.
В Одессе серия взрывов прогремела утром 13 марта на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги зазвучал в Одесской области на юге Украины с 8.47 по московскому времени.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Серей Лысак сообщил в Telegram-канале об ударах в ночь на среду. По его данным, в Никопольском районе на юге области повреждены взрывами несколько линий электропередачи, также повреждение получила инфраструктура в Кривом Роге.

"В городе повреждены предприятие, административное здание, склад", - написал Лысак.

Кроме того, в ночь на 13 марта взрыв прогремел в Сумах, в регионе была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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