https://crimea.ria.ru/20240313/moschnye-vzryvy-v-odesse-i-krivom-roge---povrezhdena-infrastruktura-1135607919.html

Мощные взрывы в Одессе и Кривом Роге - повреждена инфраструктура

Мощные взрывы в Одессе и Кривом Роге - повреждена инфраструктура - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Мощные взрывы в Одессе и Кривом Роге - повреждена инфраструктура

Мощные взрывы в среду прогремели в Одессе, а также в Кривом Роге и Сумах. Как пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, в результате повреждена... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T09:52

2024-03-13T09:52

2024-03-13T10:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Мощные взрывы в среду прогремели в Одессе, а также в Кривом Роге и Сумах. Как пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, в результате повреждена инфраструктура городов.В Одессе серия взрывов прогремела утром 13 марта на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги зазвучал в Одесской области на юге Украины с 8.47 по московскому времени.Глава Днепропетровской областной военной администрации Серей Лысак сообщил в Telegram-канале об ударах в ночь на среду. По его данным, в Никопольском районе на юге области повреждены взрывами несколько линий электропередачи, также повреждение получила инфраструктура в Кривом Роге.Кроме того, в ночь на 13 марта взрыв прогремел в Сумах, в регионе была объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы в Одессе - повреждена критическая инфраструктураВзрыв и пожар: что происходит в городах УкраиныВзрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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