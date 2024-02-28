https://crimea.ria.ru/20240228/moschnye-vzryvy-v-odesse---povrezhdena-kriticheskaya-infrastruktura-1135268787.html

Мощные взрывы в Одессе - повреждена критическая инфраструктура

Мощные взрывы в Одессе - повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Мощные взрывы в Одессе - повреждена критическая инфраструктура

Две серии мощных взрывов прогремели в Одессе в ночь на 28 февраля, повреждена энергосистема одного из объектов критической инфраструктуры. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T09:47

2024-02-28T09:47

2024-02-28T09:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Две серии мощных взрывов прогремели в Одессе в ночь на 28 февраля, повреждена энергосистема одного из объектов критической инфраструктуры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.Первая серия мощных взрывов прогремела в городе в 23.29, спустя несколько минут взрывы повторились.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога ночью также звучала в Одесской, Николаевской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики и Херсонской области.К утру 28 февраля воздушную тревогу объявили в семи областях в центре и на юге Украины: в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Так, 25 февраля назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал, что в подконтрольном Киеву Херсоне повреждены административное здание и объект критической инфраструктуры. Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв и пожар: что происходит в городах УкраиныВзрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект

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