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Мощные взрывы в Одессе - повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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Мощные взрывы в Одессе - повреждена критическая инфраструктура
Мощные взрывы в Одессе - повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Мощные взрывы в Одессе - повреждена критическая инфраструктура
Две серии мощных взрывов прогремели в Одессе в ночь на 28 февраля, повреждена энергосистема одного из объектов критической инфраструктуры. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T09:47
2024-02-28T09:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Две серии мощных взрывов прогремели в Одессе в ночь на 28 февраля, повреждена энергосистема одного из объектов критической инфраструктуры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.Первая серия мощных взрывов прогремела в городе в 23.29, спустя несколько минут взрывы повторились.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога ночью также звучала в Одесской, Николаевской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики и Херсонской области.К утру 28 февраля воздушную тревогу объявили в семи областях в центре и на юге Украины: в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Так, 25 февраля назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал, что в подконтрольном Киеву Херсоне повреждены административное здание и объект критической инфраструктуры. Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв и пожар: что происходит в городах УкраиныВзрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект
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украина, одесса, новости, новости сво, вооруженные силы россии, взрыв, харьковская область, николаевская область
Мощные взрывы в Одессе - повреждена критическая инфраструктура

Серия мощных взрывов произошла в ночь на 28 февраля в Одессе

09:47 28.02.2024
 
© МЧС УкраиныПожарный МЧС Украины
Пожарный МЧС Украины
© МЧС Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Две серии мощных взрывов прогремели в Одессе в ночь на 28 февраля, повреждена энергосистема одного из объектов критической инфраструктуры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Первая серия мощных взрывов прогремела в городе в 23.29, спустя несколько минут взрывы повторились.
"Падение обломков повлекло замыкание в электросети одного из объектов критической инфраструктуры", - сообщает Telegram-канал "Думская".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога ночью также звучала в Одесской, Николаевской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики и Херсонской области.
К утру 28 февраля воздушную тревогу объявили в семи областях в центре и на юге Украины: в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Так, 25 февраля назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал, что в подконтрольном Киеву Херсоне повреждены административное здание и объект критической инфраструктуры.
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