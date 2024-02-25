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Удары по инфраструктуре Украины: где прогремели взрывы
Удары по инфраструктуре Украины: где прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 25.02.2024
Удары по инфраструктуре Украины: где прогремели взрывы
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном Киеву городе Херсон повреждены... РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T09:45
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2024-02-25T10:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном Киеву городе Херсон повреждены административное здание и объект критической инфраструктуры.В Киевской области также прогремели взрывы, сообщает в Telegram телеканал "Мы — Украина"."В Киевской области раздались взрывы", — говорится в публикации.Уточняется, что ПВО работала в районе Каневского водохранилища.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревогу в Киевской области объявили 08:11 мск, она продолжалась 19 минут. До этого сирены запустили в 06:06.Украинское издание "Зеркало недели" сообщило о взрывах в Хмельницкой области Украины.Также сигнал тревоги звучит в Киевской, Винницкой, Полтавской, Черкасской и Сумской областях.Позднее издание "Общественное" сообщило о повторных взрывах в Хмельницкой области.Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, а рано утром — в Хмельницкой.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв и пожар: что происходит в городах Украины37 групповых ударов по "оборонке" ВСУ: поражены аэродромы и арсеналыВзрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект
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Удары по инфраструктуре Украины: где прогремели взрывы
ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре Украины в Киевской и Хмельницкой областях и Херсоне
09:45 25.02.2024 (обновлено: 10:01 25.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном Киеву городе Херсон повреждены административное здание и объект критической инфраструктуры.
"В Херсоне зафиксированы обстрелы админздания и объекта критической инфраструктуры", - написал Прокудин в своем Telegram-канале.
В Киевской области также прогремели взрывы, сообщает в Telegram
телеканал "Мы — Украина".
"В Киевской области раздались взрывы", — говорится в публикации.
Уточняется, что ПВО работала в районе Каневского водохранилища.
По данным онлайн-карты
Министерства цифровой трансформации Украины, тревогу в Киевской области объявили 08:11 мск, она продолжалась 19 минут. До этого сирены запустили в 06:06.
Украинское издание "Зеркало недели" сообщило о взрывах в Хмельницкой области Украины.
"Хмельницкая область, взрывы", - пишет издание.
Также сигнал тревоги звучит в Киевской, Винницкой, Полтавской, Черкасской и Сумской областях.
Позднее издание "Общественное" сообщило о повторных взрывах в Хмельницкой области.
Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах на подконтрольной Киеву
территории Запорожской области
, а рано утром — в Хмельницкой
.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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