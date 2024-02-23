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Взрыв и пожар: что происходит в городах Украины - РИА Новости Крым, 23.02.2024
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Взрыв и пожар: что происходит в городах Украины
Взрыв и пожар: что происходит в городах Украины - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Взрыв и пожар: что происходит в городах Украины
На фоне объявленной сразу в нескольких областях Украине воздушной тревоги, взрыв прогремел в украинском городе Николаев, а в Киеве начался крупный пожар в... РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T13:36
2024-02-23T13:41
украина
пожар
взрыв
николаев
киев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. На фоне объявленной сразу в нескольких областях Украине воздушной тревоги, взрыв прогремел в украинском городе Николаев, а в Киеве начался крупный пожар в складских помещениях. Об этом со ссылкой на местные телеканалы и власти сообщает сайт РИА Новости.Так, по информации украинского телеканала "Пятый" в пятницу взрыв прогремел на юге страны, в городе Николаев."Сообщают о взрыве в Николаеве", - говорится в Telegram-канале СМИ.Кроме того, в горгосадминистрации Киева заявили о пожаре на складах в Подольском районе украинской столицы.Киевлян предупредили, что из-за пожара может ухудшиться качество воздуха, людям рекомендовали закрыть окна, по возможности не выходить на улицу и пить больше воды.Ранее в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога.Несколько дней назад в Полтавской области горел промышленный объект после серии взрывов.Ранее взрывами была повреждена припортовая инфраструктура в подконтрольном киевским властям Херсоне. 15 февраля ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, производившим и ремонтировавшим авиадвигатели, радиоэлектронное оборудование и минометные боеприпасы, а также по заводам, производящим топливо для военной техники ВСУВсего за минувшую неделю ВКС России нанесли около 30 групповых ударов по военным объектам Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей странеЧитайте также на РИА Новости Крым:Готовил теракт перед выборами: ФСБ нейтрализовала украинского агентаВзрывы в Херсоне - повреждена припортовая инфраструктураУничтожен командный пункт ВСУ, склады горючего и боеприпасов
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Новости
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РИА Новости Крым
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украина, пожар, взрыв, николаев, киев, происшествия
Взрыв и пожар: что происходит в городах Украины

Взрыв прогремел в украинском Николаеве, в Киеве горит склад

13:36 23.02.2024 (обновлено: 13:41 23.02.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинский пожарный
Украинский пожарный
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. На фоне объявленной сразу в нескольких областях Украине воздушной тревоги, взрыв прогремел в украинском городе Николаев, а в Киеве начался крупный пожар в складских помещениях. Об этом со ссылкой на местные телеканалы и власти сообщает сайт РИА Новости.
Так, по информации украинского телеканала "Пятый" в пятницу взрыв прогремел на юге страны, в городе Николаев.
"Сообщают о взрыве в Николаеве", - говорится в Telegram-канале СМИ.
Кроме того, в горгосадминистрации Киева заявили о пожаре на складах в Подольском районе украинской столицы.
"В Подольском районе горят складские помещения. На месте работают все аварийно-спасательные службы", - говорится в Telegram-сообщении.
Киевлян предупредили, что из-за пожара может ухудшиться качество воздуха, людям рекомендовали закрыть окна, по возможности не выходить на улицу и пить больше воды.
Ранее в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Несколько дней назад в Полтавской области горел промышленный объект после серии взрывов.
Ранее взрывами была повреждена припортовая инфраструктура в подконтрольном киевским властям Херсоне. 15 февраля ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, производившим и ремонтировавшим авиадвигатели, радиоэлектронное оборудование и минометные боеприпасы, а также по заводам, производящим топливо для военной техники ВСУ
Всего за минувшую неделю ВКС России нанесли около 30 групповых ударов по военным объектам Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране
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