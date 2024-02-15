https://crimea.ria.ru/20240215/gruppovoy-udar-nanesen-po-predpriyatiyam-oboronki-vsu-1134967938.html

Групповой удар нанесен по предприятиям "оборонки" ВСУ

Групповой удар нанесен по предприятиям "оборонки" ВСУ - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Групповой удар нанесен по предприятиям "оборонки" ВСУ

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T14:09

2024-02-15T14:09

2024-02-15T14:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны.Удары наносились по местам производства авиадвигателей и радиоэлектронного оборудования, а также по заводам, которые производят топливо для ВСУ.Цель удара достигнута, все объекты поражены, добавили в Минобороны.Утром взрывы гремели в Киеве и Львове. По данным местных властей, ПВО работала также в Киевской и Хмельницкой области, и в Днепропетровске. Удары фиксировались также в подконтрольном киевскому режиму Запорожье - там поврежден объект инфраструктуры. На территории всей Украины дважды объявляли воздушную тревогу. По данным главы военно-гражданской администрации Львовской области Максима Козицкого, во Львове горела электроподстанция.Читайте также на РИА Новости Крым:31 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУВзрыв и утечка топлива: в Харькове полностью уничтожена нефтебазаГрупповой удар нанесен по объектам ВПК Украины: что поражено

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, украина, в мире, новости сво, потери всу