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Групповой удар нанесен по предприятиям "оборонки" ВСУ - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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Групповой удар нанесен по предприятиям "оборонки" ВСУ
Групповой удар нанесен по предприятиям "оборонки" ВСУ - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Групповой удар нанесен по предприятиям "оборонки" ВСУ
Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T14:09
2024-02-15T14:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны.Удары наносились по местам производства авиадвигателей и радиоэлектронного оборудования, а также по заводам, которые производят топливо для ВСУ.Цель удара достигнута, все объекты поражены, добавили в Минобороны.Утром взрывы гремели в Киеве и Львове. По данным местных властей, ПВО работала также в Киевской и Хмельницкой области, и в Днепропетровске. Удары фиксировались также в подконтрольном киевскому режиму Запорожье - там поврежден объект инфраструктуры. На территории всей Украины дважды объявляли воздушную тревогу. По данным главы военно-гражданской администрации Львовской области Максима Козицкого, во Львове горела электроподстанция.Читайте также на РИА Новости Крым:31 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУВзрыв и утечка топлива: в Харькове полностью уничтожена нефтебазаГрупповой удар нанесен по объектам ВПК Украины: что поражено
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, украина, в мире, новости сво, потери всу
Групповой удар нанесен по предприятиям "оборонки" ВСУ

ВС России нанесли групповой удар по производствам авиадвигателей и складам топлива ВСУ

14:09 15.02.2024 (обновлено: 14:20 15.02.2024)
 
© Министерство обороны РФКадр видео запуска ракеты по украинским объектам
Кадр видео запуска ракеты по украинским объектам
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны.
Удары наносились по местам производства авиадвигателей и радиоэлектронного оборудования, а также по заводам, которые производят топливо для ВСУ.

"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, минометных боеприпасов, а также по заводам, производящим топливо для военной техники ВСУ", - сказано в сводке оборонного ведомства.

Цель удара достигнута, все объекты поражены, добавили в Минобороны.
Утром взрывы гремели в Киеве и Львове. По данным местных властей, ПВО работала также в Киевской и Хмельницкой области, и в Днепропетровске. Удары фиксировались также в подконтрольном киевскому режиму Запорожье - там поврежден объект инфраструктуры. На территории всей Украины дважды объявляли воздушную тревогу. По данным главы военно-гражданской администрации Львовской области Максима Козицкого, во Львове горела электроподстанция.
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