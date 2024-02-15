Групповой удар нанесен по предприятиям "оборонки" ВСУ
ВС России нанесли групповой удар по производствам авиадвигателей и складам топлива ВСУ
14:09 15.02.2024 (обновлено: 14:20 15.02.2024)
© Министерство обороны РФКадр видео запуска ракеты по украинским объектам
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны.
Удары наносились по местам производства авиадвигателей и радиоэлектронного оборудования, а также по заводам, которые производят топливо для ВСУ.
"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, минометных боеприпасов, а также по заводам, производящим топливо для военной техники ВСУ", - сказано в сводке оборонного ведомства.
Цель удара достигнута, все объекты поражены, добавили в Минобороны.
Утром взрывы гремели в Киеве и Львове. По данным местных властей, ПВО работала также в Киевской и Хмельницкой области, и в Днепропетровске. Удары фиксировались также в подконтрольном киевскому режиму Запорожье - там поврежден объект инфраструктуры. На территории всей Украины дважды объявляли воздушную тревогу. По данным главы военно-гражданской администрации Львовской области Максима Козицкого, во Львове горела электроподстанция.
Читайте также на РИА Новости Крым: