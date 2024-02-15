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Во Львове после взрывов горит электроподстанция - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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Во Львове после взрывов горит электроподстанция
Во Львове после взрывов горит электроподстанция - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Во Львове после взрывов горит электроподстанция
Во Львовской области после серии мощных взрывов горит объект инфраструктуры. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Львовской области Максим... РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T11:06
2024-02-15T12:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Во Львовской области после серии мощных взрывов горит объект инфраструктуры. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Львовской области Максим Козицкий.Утром взрывы гремели в Киеве и Львове. По данным местных властей, ПВО работала также в Киевской и Хмельницкой области, Днепропетровске. Удары фиксировались также в подконтрольном киевскому режиму Запорожье - там поврежден объект инфраструктуры. На территории всей Украины объявлена воздушная тревога.При этом в эфире национального телемарафона Козицкий уточнил, что речь идет об электрической подстанции.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве и Львове гремят взрывыНа Украине заявили о выходе из строя крупной ТЭС в ДнепропетровскеВ Николаевской области повреждены несколько объектов инфраструктуры
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украина, львов, в мире, взрыв, пожар, происшествия, новости
Во Львове после взрывов горит электроподстанция

Электрическая подстанция загорелась после серии взрывов во Львове

11:06 15.02.2024 (обновлено: 12:00 15.02.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины работают над тушением пожара на инфраструктурном объекте
Пожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины работают над тушением пожара на инфраструктурном объекте
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Во Львовской области после серии мощных взрывов горит объект инфраструктуры. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Львовской области Максим Козицкий.
Утром взрывы гремели в Киеве и Львове. По данным местных властей, ПВО работала также в Киевской и Хмельницкой области, Днепропетровске. Удары фиксировались также в подконтрольном киевскому режиму Запорожье - там поврежден объект инфраструктуры. На территории всей Украины объявлена воздушная тревога.
"Зафиксирован пожар на объекте инфраструктуры во Львове, возгорание продолжается", - написал он в Telegram.
При этом в эфире национального телемарафона Козицкий уточнил, что речь идет об электрической подстанции.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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