https://crimea.ria.ru/20240215/vo-lvove-posle-vzryvov-gorit-elektropodstantsiya-1134961856.html

Во Львове после взрывов горит электроподстанция

Во Львове после взрывов горит электроподстанция - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Во Львове после взрывов горит электроподстанция

Во Львовской области после серии мощных взрывов горит объект инфраструктуры. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Львовской области Максим... РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T11:06

2024-02-15T11:06

2024-02-15T12:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Во Львовской области после серии мощных взрывов горит объект инфраструктуры. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Львовской области Максим Козицкий.Утром взрывы гремели в Киеве и Львове. По данным местных властей, ПВО работала также в Киевской и Хмельницкой области, Днепропетровске. Удары фиксировались также в подконтрольном киевскому режиму Запорожье - там поврежден объект инфраструктуры. На территории всей Украины объявлена воздушная тревога.При этом в эфире национального телемарафона Козицкий уточнил, что речь идет об электрической подстанции.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве и Львове гремят взрывыНа Украине заявили о выходе из строя крупной ТЭС в ДнепропетровскеВ Николаевской области повреждены несколько объектов инфраструктуры

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украина, львов, в мире, взрыв, пожар, происшествия, новости