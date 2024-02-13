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На Украине заявили о выходе из строя крупной ТЭС в Днепропетровске - РИА Новости Крым, 13.02.2024
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На Украине заявили о выходе из строя крупной ТЭС в Днепропетровске
На Украине заявили о выходе из строя крупной ТЭС в Днепропетровске - РИА Новости Крым, 13.02.2024
На Украине заявили о выходе из строя крупной ТЭС в Днепропетровске
Крупная Приднепровская теплоэлектростанция в Днепропетровске перестала вырабатывать электроэнергию из-за повреждения критически важного оборудования. Об этом... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T17:24
2024-02-13T17:24
украина
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дтэк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Крупная Приднепровская теплоэлектростанция в Днепропетровске перестала вырабатывать электроэнергию из-за повреждения критически важного оборудования. Об этом заявил директор украинской энергетической компании ДТЭК (Департамент топливно-энергетического комплекса) Дмитрий Сахарук, сообщает РИА Новости.Директор ДТЭК затруднился назвать сроки восстановления работы Приднепровской ТЭС, отметив при этом, что восстановительные работы могут занять "недели и месяцы".На данный момент потребителей снабжают по резервной схеме питания, добавил Сахарук.Ранее в ДТЭК сообщили о том, что в ночь на вторник в результате атаки пострадала одна из теплоэлектростанций. По данным компании, пострадавшая ТЭС приостановила производство электроэнергии.Мэр Днепропетровска Борис Филатов заявил, что "энергосистема города и вся инфраструктура держится на "ниточке".В воскресенье несколько инфраструктурных объектов были повреждены в Николаевской области Украины после взрывов. Также взрывы звучали в воскресенье в Херсоне.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв и утечка топлива: в Харькове полностью уничтожена нефтебазаКривой Рог обесточен массированным ударомМощные взрывы и воздушная тревога: что поражено в Харькове и Одессе
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украина, днепропетровск, укрэнерго, дтэк, взрыв, новости, в мире
На Украине заявили о выходе из строя крупной ТЭС в Днепропетровске

Приднепровская ТЭС на Украине вышла из строя из-за повреждения критического оборудования

17:24 13.02.2024
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкРабота теплоэлектростанции
Работа теплоэлектростанции - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости . Игорь Маслов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Крупная Приднепровская теплоэлектростанция в Днепропетровске перестала вырабатывать электроэнергию из-за повреждения критически важного оборудования. Об этом заявил директор украинской энергетической компании ДТЭК (Департамент топливно-энергетического комплекса) Дмитрий Сахарук, сообщает РИА Новости.
"Приднепровская станция… Повреждено критическое крупногабаритное оборудование, очень важное для работы станции. Станция сейчас не работает, проводится анализ повреждений", - сказал Сахарук.
Директор ДТЭК затруднился назвать сроки восстановления работы Приднепровской ТЭС, отметив при этом, что восстановительные работы могут занять "недели и месяцы".
На данный момент потребителей снабжают по резервной схеме питания, добавил Сахарук.
Ранее в ДТЭК сообщили о том, что в ночь на вторник в результате атаки пострадала одна из теплоэлектростанций. По данным компании, пострадавшая ТЭС приостановила производство электроэнергии.
Мэр Днепропетровска Борис Филатов заявил, что "энергосистема города и вся инфраструктура держится на "ниточке".
В воскресенье несколько инфраструктурных объектов были повреждены в Николаевской области Украины после взрывов. Также взрывы звучали в воскресенье в Херсоне.
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УкраинаДнепропетровскУкрэнергоДТЭКВзрывНовостиВ мире
 
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