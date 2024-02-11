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В Херсоне звучат взрывы
В Херсоне звучат взрывы - РИА Новости Крым, 11.02.2024
В Херсоне звучат взрывы
Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко в воскресенье сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T13:20
2024-02-11T13:20
2024-02-11T13:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко в воскресенье сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне.До этого в воскресенье глава областной военной администрации подконтрольной ВСУ части Херсонской области Александр Прокудин заявил о повреждении припортовой инфраструктуры в Херсоне после ночных взрывов.Ранее сообщалось о том, что несколько инфраструктурных объектов повреждены в Николаевской области на Украине после взрывов. О пожаре на одном из объектов в Николаеве также сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.В ночь на воскресенье на Украине была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве и Днепропетровске.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:31 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУ Взрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктураМощные взрывы и воздушная тревога: что поражено в Харькове и Одессе
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херсон, новости, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко в воскресенье сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне.
"В Херсоне звучат взрывы", - написал Мрочко в своем Telegram-канале, не уточнив подробностей.
До этого в воскресенье глава областной военной администрации подконтрольной ВСУ части Херсонской области Александр Прокудин заявил о повреждении припортовой инфраструктуры в Херсоне после ночных взрывов.
Ранее сообщалось о том, что несколько инфраструктурных объектов повреждены
в Николаевской области на Украине после взрывов. О пожаре на одном из объектов в Николаеве также сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
В ночь на воскресенье на Украине была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве и Днепропетровске.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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