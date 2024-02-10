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Мощные взрывы и воздушная тревога: что поражено в Харькове и Одессе
Мощные взрывы и воздушная тревога: что поражено в Харькове и Одессе - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Мощные взрывы и воздушная тревога: что поражено в Харькове и Одессе
Серия мощных взрывов прозвучала в ночь на субботу в Одессе, Харькове, воздушную тревогу несколько раз объявляли в Харьковской и Одесской, Николаевской областях, РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T09:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прозвучала в ночь на субботу в Одессе, Харькове, воздушную тревогу несколько раз объявляли в Харьковской и Одесской, Николаевской областях, а также районе Никополя. Об этом сообщают украинские СМИ и местные власти.За ночь в Одессе дважды объявлялась воздушная тревога. Взрывом поврежден объект припортовой инфраструктуры, рассказал глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.В Харькове зафиксировано возгорание топливного склада и серия мощных пожаров, сообщил мэр города Игорь Терехов.Кром этого, ночью было громко и в городе Очаков Николаевской области. По данным украинских СМИ, в некоторых районах исчезло электричество.Ранее сообщалось, что 4 февраля Вооруженные силы России уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области. Еще двумя днями ранее после массированного удара в Кривом Роге была повреждена подстанция.Армия России начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С этого времени воздушная тревога на территории Украины объявляется каждый день, иногда – повсеместно.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что пораженоВысокоточный удар нанесен по объектам ВПК УкраиныУничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины
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Мощные взрывы и воздушная тревога: что поражено в Харькове и Одессе
В трех областях Украины в ночь на субботу прозвучала серия взрывов
09:48 10.02.2024 (обновлено: 09:50 10.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прозвучала в ночь на субботу в Одессе, Харькове, воздушную тревогу несколько раз объявляли в Харьковской и Одесской, Николаевской областях, а также районе Никополя. Об этом сообщают украинские СМИ и местные власти.
За ночь в Одессе дважды объявлялась воздушная тревога. Взрывом поврежден объект припортовой инфраструктуры, рассказал глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Поврежден объект и в припортовой зоне...", - сообщил он в Telegram-канале.
В Харькове зафиксировано возгорание топливного склада и серия мощных пожаров, сообщил мэр города Игорь Терехов.
"...Возникло несколько масштабных пожаров, над ликвидацией которых работают спасатели", - говорится в сообщении нацполиции Украины в Telegram-канале.
Кром этого, ночью было громко и в городе Очаков Николаевской области. По данным украинских СМИ, в некоторых районах исчезло электричество.
Ранее сообщалось, что 4 февраля Вооруженные силы России уничтожили склад
горючего ВСУ в Днепропетровской области. Еще двумя днями ранее после массированного удара
в Кривом Роге была повреждена подстанция.
Армия России начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С этого времени воздушная тревога на территории Украины объявляется каждый день, иногда – повсеместно.
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