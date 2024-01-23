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Высокоточный удар нанесен по объектам ВПК Украины

Высокоточный удар нанесен по объектам ВПК Украины - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Высокоточный удар нанесен по объектам ВПК Украины

Удар высокоточным оружием был нанесен во вторник утром по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса, производящим ракеты и боеприпасы, сообщает... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T13:21

2024-01-23T13:21

2024-01-23T13:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Удар высокоточным оружием был нанесен во вторник утром по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса, производящим ракеты и боеприпасы, сообщает Минобороны России.Уточняется, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.Серия взрывов прогремела утром во вторник в ряде регионов Украины. Об ударах сообщали власти Харькова, Киева и Днепропетровской области. Воздушная тревога объявлялась на всей территории страны. В Киеве известно о возгораниях и взрывах по меньшей мере в трех районах города. За минувшую неделю ВС России нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Были поражены предприятия по ремонту вооружения и техники, изготовлению боеприпасов, пороха и разведывательно-ударных беспилотников, а также пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований иностранных наемников и националистов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. При этом российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Читайте также на РИА Новости Крым: Армия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ Уничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины Шойгу: армия России выполнила главную цель СВО на 2023 год

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министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво, новости