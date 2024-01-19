https://crimea.ria.ru/20240119/17-gruppovykh-udarov-porazheny-predpriyatiya-vpk-ukrainy-i-punkty-naemnikov--1134326582.html

17 групповых ударов: поражены предприятия ВПК Украины и пункты наемников

17 групповых ударов: поражены предприятия ВПК Украины и пункты наемников - РИА Новости Крым, 19.01.2024

17 групповых ударов: поражены предприятия ВПК Украины и пункты наемников

За текущую неделю Вооруженные силы России нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T16:11

2024-01-19T16:11

2024-01-19T16:17

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133012986_0:64:1754:1051_1920x0_80_0_0_6f6a4c4229ca9635fd798ab62319795c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. За текущую неделю Вооруженные силы России нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по предприятия военно-промышленного комплекса Украины. об этом в пятницу сообщили в Минобороны.Кроме того, поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований иностранных наемников и националистов."Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - добавили в Минобороны России.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 894 беспилотных летательных аппарата, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 686 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7788 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 617 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар "Кинжалами": на Украине поражены объекты ВПКГруппировка "Юг" разгромила пункт управления дронами ВСУВС России разбили 10 военных складов ВСУ и две радиолокационные станции

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф