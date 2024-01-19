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17 групповых ударов: поражены предприятия ВПК Украины и пункты наемников - РИА Новости Крым, 19.01.2024
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17 групповых ударов: поражены предприятия ВПК Украины и пункты наемников
17 групповых ударов: поражены предприятия ВПК Украины и пункты наемников - РИА Новости Крым, 19.01.2024
17 групповых ударов: поражены предприятия ВПК Украины и пункты наемников
За текущую неделю Вооруженные силы России нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T16:11
2024-01-19T16:17
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. За текущую неделю Вооруженные силы России нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по предприятия военно-промышленного комплекса Украины. об этом в пятницу сообщили в Минобороны.Кроме того, поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований иностранных наемников и националистов."Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - добавили в Минобороны России.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 894 беспилотных летательных аппарата, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 686 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7788 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 617 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар "Кинжалами": на Украине поражены объекты ВПКГруппировка "Юг" разгромила пункт управления дронами ВСУВС России разбили 10 военных складов ВСУ и две радиолокационные станции
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министерство обороны рф
17 групповых ударов: поражены предприятия ВПК Украины и пункты наемников

Армия России нанесла 17 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины

16:11 19.01.2024 (обновлено: 16:17 19.01.2024)
 
© РИА Новости КрымРакета "Кинжал"
Ракета Кинжал - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. За текущую неделю Вооруженные силы России нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по предприятия военно-промышленного комплекса Украины. об этом в пятницу сообщили в Минобороны.
"Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие ремонт вооружения и техники, изготовление боеприпасов, порохов и разведывательно-ударных беспилотников", - сказано в недельной сводке оборонного ведомства.
Кроме того, поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований иностранных наемников и националистов.
"Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - добавили в Минобороны России.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 894 беспилотных летательных аппарата, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 686 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7788 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 617 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Министерство обороны РФ
 
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