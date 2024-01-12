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ВС России разбили 10 военных складов ВСУ и две радиолокационные станции - РИА Новости Крым, 12.01.2024
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ВС России разбили 10 военных складов ВСУ и две радиолокационные станции
ВС России разбили 10 военных складов ВСУ и две радиолокационные станции - РИА Новости Крым, 12.01.2024
ВС России разбили 10 военных складов ВСУ и две радиолокационные станции
Российские военные уничтожили 10 складов с боеприпасами ВСУ и две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T16:40
2024-01-12T16:42
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
армия и флот
авиация
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили 10 складов с боеприпасами ВСУ и две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10620 беспилотников, 447 зенитных ракетных комплексов, 14578 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, за минувшую неделю российскими военными было нанесено 23 удара высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине, в том числе ракетами "Кинжал". Поражались объекты военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющие производство, модернизацию и ремонт самолетов и беспилотников. Кроме того ,удары были нанесены по пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла 23 групповых удара по военным объектам на УкраинеПутин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативойПоставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – Шойгу
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, авиация, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВС России разбили 10 военных складов ВСУ и две радиолокационные станции

Авиация и ракетные войска РФ разбили 10 военных складов ВСУ и две радиолокационные станции

16:40 12.01.2024 (обновлено: 16:42 12.01.2024)
 
© Министерство обороны РФВзрыв
Взрыв
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили 10 складов с боеприпасами ВСУ и две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск за прошедшую неделю уничтожены: две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, десять складов с боеприпасами, а также станция радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении ведомства.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10620 беспилотников, 447 зенитных ракетных комплексов, 14578 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
Как сообщалось, за минувшую неделю российскими военными было нанесено 23 удара высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине, в том числе ракетами "Кинжал". Поражались объекты военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющие производство, модернизацию и ремонт самолетов и беспилотников. Кроме того ,удары были нанесены по пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииАрмия и флотАвиацияВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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