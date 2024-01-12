https://crimea.ria.ru/20240112/vs-rossii-razbili-10-voennykh-skladov-vsu-i-dve-radiolokatsionnye-stantsii-1134153122.html

ВС России разбили 10 военных складов ВСУ и две радиолокационные станции

ВС России разбили 10 военных складов ВСУ и две радиолокационные станции - РИА Новости Крым, 12.01.2024

ВС России разбили 10 военных складов ВСУ и две радиолокационные станции

Российские военные уничтожили 10 складов с боеприпасами ВСУ и две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T16:40

2024-01-12T16:40

2024-01-12T16:42

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

армия и флот

авиация

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132638734_271:135:1009:550_1920x0_80_0_0_53b9c370b62aad6d047d52f9adc55ed9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили 10 складов с боеприпасами ВСУ и две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10620 беспилотников, 447 зенитных ракетных комплексов, 14578 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, за минувшую неделю российскими военными было нанесено 23 удара высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине, в том числе ракетами "Кинжал". Поражались объекты военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющие производство, модернизацию и ремонт самолетов и беспилотников. Кроме того ,удары были нанесены по пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла 23 групповых удара по военным объектам на УкраинеПутин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативойПоставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – Шойгу

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, авиация, всу (вооруженные силы украины), потери всу