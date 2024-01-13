Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Юг" разгромила пункт управления дронами ВСУ - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240113/gruppirovka-yug-razgromila-punkt-upravleniya-dronami-vsu-1134171455.html
Группировка "Юг" разгромила пункт управления дронами ВСУ
Группировка "Юг" разгромила пункт управления дронами ВСУ - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Группировка "Юг" разгромила пункт управления дронами ВСУ
Российскими военными за минувшие сутки уничтожен пункт управления беспилотными летательным аппаратами вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом... РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T12:43
2024-01-13T12:49
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0d/1134171587_0:124:3203:1926_1920x0_80_0_0_f78d7309a1935df409a874f5bc589a3b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Российскими военными за минувшие сутки уничтожен пункт управления беспилотными летательным аппаратами вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг".Кроме того, уничтожены четыре миномета калибра 120 мм. Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы сбиты четыре украинских БПЛА в нескольких районах Донецкой Народной Республики.По информации военного ведомства, подразделениями "Южной" группировки войск при поддержке ударов оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены четыре контратаки штурмовых групп 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ.На Донецком направлении противник потерял до 264 военнослужащих убитыми и ранеными.На минувшей неделе российская авиация и средства противовоздушной обороны сбили два украинских самолета и вертолет в зоне СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Недельные потери ВСУ: почти 5 тысяч боевиков и 15 танковНесколько украинских ДРГ уничтожены при высадке на левом берегу ДнепраАрмия России нанесла 23 групповых удара по военным объектам на Украине
https://crimea.ria.ru/20240113/na-ukraine-gromko-smi-soobschili-o-vzryvakh-v-kremenchuge-i-dnepropetrovske-1134167994.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0d/1134171587_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_5aa69b718150e85ae0311cd8c6d0dabd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, армия и флот, новости
Группировка "Юг" разгромила пункт управления дронами ВСУ

Пункт управления украинскими беспилотниками уничтожен российскими военными в ДНР

12:43 13.01.2024 (обновлено: 12:49 13.01.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВзрыв
Взрыв - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Российскими военными за минувшие сутки уничтожен пункт управления беспилотными летательным аппаратами вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг".
"Артиллерией, противотанковыми ракетными комплексами и FPV-дронами поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами, а также боевая машина пехоты противника, два пикапа, опорный пункт и 25 блиндажей", - говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены четыре миномета калибра 120 мм. Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы сбиты четыре украинских БПЛА в нескольких районах Донецкой Народной Республики.
По информации военного ведомства, подразделениями "Южной" группировки войск при поддержке ударов оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены четыре контратаки штурмовых групп 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ.
На Донецком направлении противник потерял до 264 военнослужащих убитыми и ранеными.
На минувшей неделе российская авиация и средства противовоздушной обороны сбили два украинских самолета и вертолет в зоне СВО.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Недельные потери ВСУ: почти 5 тысяч боевиков и 15 танков
Несколько украинских ДРГ уничтожены при высадке на левом берегу Днепра
Армия России нанесла 23 групповых удара по военным объектам на Украине
Украинские пожарные
09:03
На Украине громко: СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и Днепропетровске
 
Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Вооруженные силы РоссииАрмия и флотНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:20Украина несет тяжелые потери в зоне СВО
13:48ВСУ пытались обстрелять реактивными ракетами поселок в Херсонской области
13:33Выборы на Тайване: стали известны предварительные итоги
13:13Массированный удар "Кинжалами": на Украине поражены объекты ВПК
13:01Умные деньги: как определить нелегальных кредиторов и обезопасить финансы
12:43Группировка "Юг" разгромила пункт управления дронами ВСУ
12:16В Белгороде установят защитные модули в местах скопления людей
11:55Крупный пожар на складе Wildberries под Петербургом локализовали
11:47Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 году
11:38Стихия в Севастополе: сотни коммунальщиков устраняют последствия непогоды
11:24Испуганный кот спровоцировал ДТП на трассе в Крыму
10:49Авария на электросетях в Севастополе: отключены более 10 улиц
10:43Без света в городе Саки остаются 200 абонентов
10:26Заснеженный Крым: что происходит на перевалах и дорогах
10:06Володин призвал привлечь Байдена к уголовной ответственности
09:33Авария на сетях обесточила часть города Саки на западе Крыма
09:23Гигантский пожар под Санкт-Петербургом: горит склад Wildberries
09:03На Украине громко: СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и Днепропетровске
08:49Эскалация в Йемене выгодна только двум странам – эксперт
08:30Аксенов отметил вклад журналистов в укрепление единства крымчан
Лента новостейМолния