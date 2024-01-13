https://crimea.ria.ru/20240113/gruppirovka-yug-razgromila-punkt-upravleniya-dronami-vsu-1134171455.html

Группировка "Юг" разгромила пункт управления дронами ВСУ

Группировка "Юг" разгромила пункт управления дронами ВСУ - РИА Новости Крым, 13.01.2024

Группировка "Юг" разгромила пункт управления дронами ВСУ

Российскими военными за минувшие сутки уничтожен пункт управления беспилотными летательным аппаратами вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом... РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T12:43

2024-01-13T12:43

2024-01-13T12:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Российскими военными за минувшие сутки уничтожен пункт управления беспилотными летательным аппаратами вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг".Кроме того, уничтожены четыре миномета калибра 120 мм. Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы сбиты четыре украинских БПЛА в нескольких районах Донецкой Народной Республики.По информации военного ведомства, подразделениями "Южной" группировки войск при поддержке ударов оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены четыре контратаки штурмовых групп 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ.На Донецком направлении противник потерял до 264 военнослужащих убитыми и ранеными.На минувшей неделе российская авиация и средства противовоздушной обороны сбили два украинских самолета и вертолет в зоне СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Недельные потери ВСУ: почти 5 тысяч боевиков и 15 танковНесколько украинских ДРГ уничтожены при высадке на левом берегу ДнепраАрмия России нанесла 23 групповых удара по военным объектам на Украине

https://crimea.ria.ru/20240113/na-ukraine-gromko-smi-soobschili-o-vzryvakh-v-kremenchuge-i-dnepropetrovske-1134167994.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, армия и флот, новости