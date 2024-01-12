https://crimea.ria.ru/20240112/nedelnye-poteri-vsu-pochti-5-tysyach-boevikov-i-15-tankov-1134155943.html

Недельные потери ВСУ: почти 5 тысяч боевиков и 15 танков

Недельные потери ВСУ: почти 5 тысяч боевиков и 15 танков - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Недельные потери ВСУ: почти 5 тысяч боевиков и 15 танков

За прошедшую неделю вооруженные силы Украины в зоне СВО потеряли убитыми и ранеными более 4700 военнослужащих и свыше 300 единиц техники и вооружений, в том... РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T17:57

2024-01-12T17:57

2024-01-12T17:59

министерство обороны рф

новости сво

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купянск

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю вооруженные силы Украины в зоне СВО потеряли убитыми и ранеными более 4700 военнослужащих и свыше 300 единиц техники и вооружений, в том числе 15 танков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское направлениеПодразделения "Западной" группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27 атак и контратак противника в районах Синьковки, Ивановки, Песчаного и Берестового Харьковской области.Потери ВСУ за неделю составили порядка 585 военнослужащих, три танка, 14 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, а также пусковую установку РСЗО "Град".Краснолиманское направлениеПодразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы противника в районах Червоной Дибровы Луганской Народной Республики, Торского и Ямполовки Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.Украинские войска потерял убитыми и ранеными до 995 боевиков, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.Донецкое направлениеПодразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили шесть атак противника, а также нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Красного, Курдюмовки, Антоновки, Богдановки, Клещеевки и Андреевки ДНР. Потери противника за неделю составили около 1785 военных, пять танков, 20 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley и пять "Козак", 63 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии. Южно-Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" отразили семь украинских атак. Авиация и артиллерия нанесли удары по подразделениям противника в районах Новомихайловки, Парасковиевки, Павловки ДНР и Приютного Запорожской области.Потери ВСУ составили до 850 боевиков, три танка, 11 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО "Град".Запорожское и Херсонское направленияНа Запорожском направлении подразделения российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили атаку штурмовиков ВСУ в районе Работино, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах Малой Токмачки, Вербового, Новопрокоповки и Работино Запорожской области.Потери противника составили до 230 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.На Херсонском направлении в результате действий российских войск противник потерял убитыми и ранеными до 275 боевиков, танк, 21 автомобиль, 15 лодок и семь орудий полевой артиллерии.В Минобороны также добавили, что в течение недели в плен сдались 48 украинских военнослужащих, из них 35 на Купянском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки потеряли еще 710 боевиков и боевую техникуГруппировка "Центр" разбила три наблюдательных и пять опорных пунктов ВСУПочти 900 боевиков и 4 танка за сутки: ВСУ несут значительные потери

новые регионы россии

купянск

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, купянск, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу