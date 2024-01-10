https://crimea.ria.ru/20240110/pochti-900-boevikov-i-4-tanka-za-sutki-vsu-nesut-znachitelnye-poteri-1134085843.html

Почти 900 боевиков и 4 танка за сутки: ВСУ несут значительные потери

Почти 900 боевиков и 4 танка за сутки: ВСУ несут значительные потери - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Почти 900 боевиков и 4 танка за сутки: ВСУ несут значительные потери

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли порядка 875 военнослужащих убитыми и ранеными, а также свыше 50 единиц вооружений и военной техники,... РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T15:07

2024-01-10T15:07

2024-01-10T15:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли порядка 875 военнослужащих убитыми и ранеными, а также свыше 50 единиц вооружений и военной техники, включая четыре танка и четыре БМП. Об этом сообщает Минобороны России.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Терны и Синьковка Харьковской области.ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы российские бойцы поразили артиллерийскую систему М777, а также гаубицы Д-20 и Д-30.На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии нанесли удары по скоплениям живой силы и двух механизированных бригад ВСУ в районе Червоной Дибровы Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.Уничтожены до 190 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины и два автомобиля.На Донецком направлении подразделения "Южной" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ в районах Красного, Богдановки, Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки Донецкой Народной Республики.Потери противника составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые машины пехоты Bradley, три боевые бронированные машины "Козак", а также 15 автомобилей.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также склад артиллерийских боеприпасов.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Также российские военные нанесели поражение живой силе противника в районе Парасковиевки ДНР.Противник потерял свыше 170 боевиков, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и боевая машина РСЗО "Град".На Запорожском направлении российские подразделения при поддержке артиллерии отразили атаку штурмовой группы противника в районе Работино Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы двух бригад ВСУ севернее Новопрокоповки Запорожской области. Потери украинских войск составили до 40 военнослужащих и три автомобиля.На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике противника на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Тягинка и Республиканец Херсонской области.Противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят "Гвоздики" и "Акации" - суточные потери ВСУ в людях и оружииАрмия России сохраняет стратегическую инициативу в зоне СВО – ШойгуСчет на сотни тысяч: названы потери ВСУ за 2023 год

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, харьковская область, купянск, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу