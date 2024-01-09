https://crimea.ria.ru/20240109/armiya-rossii-sokhranyaet-strategicheskuyu-initsiativu-v-zone-svo---shoygu-1134055568.html

Армия России сохраняет стратегическую инициативу в зоне СВО - Шойгу

Армия России сохраняет стратегическую инициативу в зоне СВО - Шойгу - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Армия России сохраняет стратегическую инициативу в зоне СВО - Шойгу

Российская армия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T12:54

2024-01-09T12:54

2024-01-09T13:09

министерство обороны рф

сергей шойгу

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Российская армия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Он выразил слова благодарности российским военным, которые все это время "профессионально и самоотверженно действовали на передовой".Шойгу также подчеркнул, что усилия Запада и киевского режима не смогут изменить ситуацию на поле боя, а только затянут конфликт.По данным министра, потери вооруженных сил Украины за 2023 год составили порядка 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружений и военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Боеготовность ядерной триады России поддерживается на высочайшем уровнеВозможности ПВО и военных спутников России будут повышены – ШойгуРоссийская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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