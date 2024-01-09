https://crimea.ria.ru/20240109/goryat-gvozdiki-i-akatsii---sutochnye-poteri-vsu-v-lyudyakh-i-oruzhii-1134061508.html

Горят "Гвоздики" и "Акации" - суточные потери ВСУ в людях и оружии

Горят "Гвоздики" и "Акации" - суточные потери ВСУ в людях и оружии - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Горят "Гвоздики" и "Акации" - суточные потери ВСУ в людях и оружии

Еще 595 боевиков ВСУ, а также вражеская техника и вооружения уничтожены российскими военнослужащими в зоне спецоперации за минувшие сутки, сообщает во вторник... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T16:16

2024-01-09T16:16

2024-01-09T16:16

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Еще 595 боевиков ВСУ, а также вражеская техника и вооружения уничтожены российскими военнослужащими в зоне спецоперации за минувшие сутки, сообщает во вторник Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении ВСУ потеряли до 30-ти боевиков, два автомобиля, две гаубицы Д-30. В районе Веселого Харьковской области уничтожен вражеский склад боеприпасов.На Краснолиманском направлении уничтожено до 190 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, а также самоходная гаубица "Акация".На Донецком направлении общие потери противника составили до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, гаубица Д-30.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское напарвленияНа Южно-Донецком направлении отражены две атаки украинских штурмовиков, уничтожено до 80-ти боевиков ВСУ и два автомобиля. Поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30. В районе Красноармейска разбит склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ.На Запорожском направлении потери противника составили до 30-ти военнослужащих и две боевые машины пехоты, поражены гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 25-ти военнослужащих ВСУ, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10546 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14538 танков и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7676 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17223 единицыЧитайте также на РИА Новости Крым:Счет на сотни тысяч: названы потери ВСУ за 2023 годБолее 520 боевиков и десятки единиц техники: потери ВСУ за минувшие суткиБольшие потери в людях и технике - итоги провальных атак ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240109/10-snaryadov-rszo-vampire-perekhvacheny-rossiyskimi-voyskami-v-zone-svo-1134061329.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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