https://crimea.ria.ru/20240107/bolee-520-boevikov-i-desyatki-edinits-tekhniki-poteri-vsu-za-minuvshie-sutki-1134034036.html

Более 520 боевиков и десятки единиц техники: потери ВСУ за минувшие сутки

Более 520 боевиков и десятки единиц техники: потери ВСУ за минувшие сутки - РИА Новости Крым, 07.01.2024

Более 520 боевиков и десятки единиц техники: потери ВСУ за минувшие сутки

Еще 525 украинских боевиков, а также десятки единиц техники, в том числе иностранного производства, уничтожено российскими военными в зоне проведения... РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-07T14:14

2024-01-07T14:14

2024-01-07T14:14

министерство обороны рф

новости сво

потери всу

армия и флот

украина

россия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Еще 525 украинских боевиков, а также десятки единиц техники, в том числе иностранного производства, уничтожено российскими военными в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 55 военнослужащих, а также четыре автомобиля.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Богдановки, Артемовского, Красного, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки ДНР.На Южно-Донецком направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии уничтожено до 130 боевиков, танк, две боевые бронемашины и два автомобиля в районе Новомихайловки, Старомайорского, Угледара Донецкой Народной Республики и Приютного Запорожской области.На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке ударов оперативно-тактической авиации и артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы 3-й, 14-й бригад оперативного назначения нацгвардии Украины, 68-й егерской, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, в районе Пятихаток, Вербового, Работино, Новопрокоповки и Каменского Запорожской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, танк, две боевые бронемашины и четыре автомобиля.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, потери всу , армия и флот, украина, россия, всу (вооруженные силы украины)