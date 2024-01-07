https://crimea.ria.ru/20240107/bolee-520-boevikov-i-desyatki-edinits-tekhniki-poteri-vsu-za-minuvshie-sutki-1134034036.html
Более 520 боевиков и десятки единиц техники: потери ВСУ за минувшие сутки
Более 520 боевиков и десятки единиц техники: потери ВСУ за минувшие сутки - РИА Новости Крым, 07.01.2024
Более 520 боевиков и десятки единиц техники: потери ВСУ за минувшие сутки
Еще 525 украинских боевиков, а также десятки единиц техники, в том числе иностранного производства, уничтожено российскими военными в зоне проведения... РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T14:14
2024-01-07T14:14
2024-01-07T14:14
министерство обороны рф
новости сво
потери всу
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Еще 525 украинских боевиков, а также десятки единиц техники, в том числе иностранного производства, уничтожено российскими военными в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 55 военнослужащих, а также четыре автомобиля.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Богдановки, Артемовского, Красного, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки ДНР.На Южно-Донецком направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии уничтожено до 130 боевиков, танк, две боевые бронемашины и два автомобиля в районе Новомихайловки, Старомайорского, Угледара Донецкой Народной Республики и Приютного Запорожской области.На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке ударов оперативно-тактической авиации и артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы 3-й, 14-й бригад оперативного назначения нацгвардии Украины, 68-й егерской, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, в районе Пятихаток, Вербового, Работино, Новопрокоповки и Каменского Запорожской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, танк, две боевые бронемашины и четыре автомобиля.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, новости сво, потери всу , армия и флот, украина, россия, всу (вооруженные силы украины)
Более 520 боевиков и десятки единиц техники: потери ВСУ за минувшие сутки
ВСУ потеряли еще 525 боевиков и бесятки единиц техники на четырех направлениях
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Еще 525 украинских боевиков, а также десятки единиц техники, в том числе иностранного производства, уничтожено российскими военными в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 55 военнослужащих, а также четыре автомобиля.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Богдановки, Артемовского, Красного, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки ДНР.
"На данном направлении противник потерял более 300 боевиков убитыми и ранеными, четыре боевые бронемашины, а также 20 автомобилей, – говорится в сообщении. – В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Caezar производства Франции, гаубица М119 производства США и склад боеприпасов ВСУ".
На Южно-Донецком направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии уничтожено до 130 боевиков, танк, две боевые бронемашины и два автомобиля в районе Новомихайловки, Старомайорского, Угледара Донецкой Народной Республики и Приютного Запорожской области.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, два орудия Д-30, две противотанковые пушки "Рапира", а также склад боеприпасов ВСУ", – продолжили в Минобороны.
На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке ударов оперативно-тактической авиации и артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы 3-й, 14-й бригад оперативного назначения нацгвардии Украины, 68-й егерской, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, в районе Пятихаток, Вербового, Работино, Новопрокоповки и Каменского Запорожской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, танк, две боевые бронемашины и четыре автомобиля.