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Авиация и ПВО России сбили два украинских самолета и вертолет за неделю - РИА Новости Крым, 12.01.2024
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Авиация и ПВО России сбили два украинских самолета и вертолет за неделю
Авиация и ПВО России сбили два украинских самолета и вертолет за неделю - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Авиация и ПВО России сбили два украинских самолета и вертолет за неделю
Российская авиация и средства противовоздушной обороны сбили за неделю два украинских самолета и вертолет, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Российская авиация и средства противовоздушной обороны сбили за неделю два украинских самолета и вертолет, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Кроме того, средства ПВО уничтожили 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", шесть противокорабельных ракет "Нептун", две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотник.Неделей ранее российские войска в зоне СВО сбили истребитель Су-27 и вертолет Ми-8. Также уничтожены восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет "Точка-У", три переделанных для поражения наземных целей ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и Vampire, три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотных летательных аппарата.Читайте также на РИА Новости Крым:Два украинских истребителя Су-25 и один Су-27 сбиты в зоне спецоперацииРоссийская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 16 снарядов HIMARSАрмия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом
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министерство обороны рф, новости сво, авиация, пво, himars, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Авиация и ПВО России сбили два украинских самолета и вертолет за неделю

Авиация и ПВО за неделю сбили два самолета и вертолет ВСУ – Минобороны России

17:01 12.01.2024 (обновлено: 17:02 12.01.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь"
Зенитный ракетный комплекс С-350 Витязь - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Российская авиация и средства противовоздушной обороны сбили за неделю два украинских самолета и вертолет, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Авиацией Воздушно-космических сил и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолеты Су-27 и Су-25, а также вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", – говорится в сообщении.
Кроме того, средства ПВО уничтожили 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", шесть противокорабельных ракет "Нептун", две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотник.
Неделей ранее российские войска в зоне СВО сбили истребитель Су-27 и вертолет Ми-8. Также уничтожены восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет "Точка-У", три переделанных для поражения наземных целей ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и Vampire, три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотных летательных аппарата.
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Министерство обороны РФНовости СВОАвиацияПВОHIMARSВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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