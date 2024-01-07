https://crimea.ria.ru/20240107/dva-ukrainskikh-istrebitelya-su-25-i-odin-su-27-sbity-v-zone-spetsoperatsii-1134033609.html
Два украинских истребителя Су-25 и один Су-27 сбиты в зоне спецоперации
Два украинских истребителя Су-25 и один Су-27 сбиты в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 07.01.2024
Два украинских истребителя Су-25 и один Су-27 сбиты в зоне спецоперации
Три истребителя воздушных сил Украины уничтожены за сутки российскими военными в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T13:30
2024-01-07T13:30
2024-01-07T13:36
коллегия минобороны рф
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
минобороны украины
министерство обороны рф
россия
украина
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132627378_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7247d748e033db978571c19e42617d54.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Три истребителя воздушных сил Украины уничтожены за сутки российскими военными в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета воздушных сил Украины: Су-25 в районе города Днепропетровск и Су-27 в районе города Кривой Рог Днепропетровской области", – сказано в сообщении. Кроме того, перехвачено 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также шесть противокорабельных ракет "Нептун".Ранее сообщалось, что только за минувшие сутки ВСУ потеряли 530 боевиков в зоне проведения спецоперации.Читайте по теме:Армия России продавливает украинских боевиков на Купянском направленииШесть противокорабельных ракет "Нептун" уничтожили у берегов КрымаБольшие потери в людях и технике - итоги провальных атак ВСУ
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132627378_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_2e0b887f7292ddd8eaef6650843cfaf6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коллегия минобороны рф, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, минобороны украины, министерство обороны рф, россия, украина, авиация
Два украинских истребителя Су-25 и один Су-27 сбиты в зоне спецоперации
Минобороны: два украинских истребителя Су-25 и один Су-27 сбиты в зоне спецоперации
13:30 07.01.2024 (обновлено: 13:36 07.01.2024)