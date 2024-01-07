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Два украинских истребителя Су-25 и один Су-27 сбиты в зоне спецоперации

Два украинских истребителя Су-25 и один Су-27 сбиты в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 07.01.2024

Два украинских истребителя Су-25 и один Су-27 сбиты в зоне спецоперации

Три истребителя воздушных сил Украины уничтожены за сутки российскими военными в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-07T13:30

2024-01-07T13:30

2024-01-07T13:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Три истребителя воздушных сил Украины уничтожены за сутки российскими военными в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета воздушных сил Украины: Су-25 в районе города Днепропетровск и Су-27 в районе города Кривой Рог Днепропетровской области", – сказано в сообщении. Кроме того, перехвачено 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также шесть противокорабельных ракет "Нептун".Ранее сообщалось, что только за минувшие сутки ВСУ потеряли 530 боевиков в зоне проведения спецоперации.Читайте по теме:Армия России продавливает украинских боевиков на Купянском направленииШесть противокорабельных ракет "Нептун" уничтожили у берегов КрымаБольшие потери в людях и технике - итоги провальных атак ВСУ

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2024

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