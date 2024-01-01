https://crimea.ria.ru/20240101/rossiyskaya-pvo-sbila-ukrainskiy-samolet-su-27-i-16-snaryadov-himars-1133948326.html

Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 16 снарядов HIMARS

Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 16 снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 01.01.2024

Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 16 снарядов HIMARS

Российскими средствами противовоздушной обороны в Днепропетровской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, также за минувшие сутки уничтожены более 20 РИА Новости Крым, 01.01.2024

2024-01-01T15:41

2024-01-01T15:41

2024-01-01T15:41

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Российскими средствами противовоздушной обороны в Днепропетровской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, также за минувшие сутки уничтожены более 20 реактивных снарядов и HIMARS и "Ураган". Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов. Дроны сбиты в районах населенных пунктов Граково Харьковской области, Залиман и Новоселовское в ЛНР, Волноваха и Новомихайловка в ДНР, а также возле Старой Збурьевки и Васильевки Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 565 самолетов, 263 вертолета, 10318 беспилотников, 445 зенитных ракетных комплексов, 14423 танка и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России ударили по местам базирования самолетов-носителей ракет StormМинус семьсот боевиков и склад ГСМ: итоги СВО за суткиАрмия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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