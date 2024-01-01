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Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 16 снарядов HIMARS
Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 16 снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 01.01.2024
Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 16 снарядов HIMARS
Российскими средствами противовоздушной обороны в Днепропетровской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, также за минувшие сутки уничтожены более 20 РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T15:41
2024-01-01T15:41
2024-01-01T15:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Российскими средствами противовоздушной обороны в Днепропетровской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, также за минувшие сутки уничтожены более 20 реактивных снарядов и HIMARS и "Ураган". Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов. Дроны сбиты в районах населенных пунктов Граково Харьковской области, Залиман и Новоселовское в ЛНР, Волноваха и Новомихайловка в ДНР, а также возле Старой Збурьевки и Васильевки Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 565 самолетов, 263 вертолета, 10318 беспилотников, 445 зенитных ракетных комплексов, 14423 танка и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России ударили по местам базирования самолетов-носителей ракет StormМинус семьсот боевиков и склад ГСМ: итоги СВО за суткиАрмия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом
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пво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, новости, вооруженные силы россии, армия и флот
Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 16 снарядов HIMARS
Минобороны: российская ПВО сбила украинский Су-27, 16 снарядов HIMARS и 46 дронов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Российскими средствами противовоздушной обороны в Днепропетровской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, также за минувшие сутки уничтожены более 20 реактивных снарядов и HIMARS и "Ураган". Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Великоалександровка Днепропетровской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и шесть реактивных снарядов РСЗО "Ураган", - говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов. Дроны сбиты в районах населенных пунктов Граково Харьковской области, Залиман и Новоселовское в ЛНР, Волноваха и Новомихайловка в ДНР, а также возле Старой Збурьевки и Васильевки Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 565 самолетов, 263 вертолета, 10318 беспилотников, 445 зенитных ракетных комплексов, 14423 танка и другие виды боевой техники и вооружения.
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