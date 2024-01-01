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ВС России ударили по местам базирования самолетов-носителей ракет Storm - РИА Новости Крым, 01.01.2024
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ВС России ударили по местам базирования самолетов-носителей ракет Storm
ВС России ударили по местам базирования самолетов-носителей ракет Storm - РИА Новости Крым, 01.01.2024
ВС России ударили по местам базирования самолетов-носителей ракет Storm
Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет... РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T14:31
2024-01-01T14:34
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
storm shadow
новости
воздушно-космический силы (вкс)
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщает Минобороны.По данным Минобороны, цель удара достигнута. "Все объекты поражены", - подчеркнули в военном ведомстве.
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , storm shadow, новости, воздушно-космический силы (вкс), армия и флот, вооруженные силы россии
ВС России ударили по местам базирования самолетов-носителей ракет Storm

ВС России нанесли удар по местам базирования самолетов-носителей ракет Storm

14:31 01.01.2024 (обновлено: 14:34 01.01.2024)
 
© РИА Новости КрымРакета "Калибр"
Ракета Калибр - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщает Минобороны.
"31 декабря 2023 г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны, цель удара достигнута.
"Все объекты поражены", - подчеркнули в военном ведомстве.
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Министерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУStorm ShadowНовостиВоздушно-космический силы (ВКС)Армия и флотВооруженные силы России
 
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