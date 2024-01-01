https://crimea.ria.ru/20240101/vs-rossii-udarili-po-mestam-bazirovaniya-samoletov-nositeley-raket-storm-1133946520.html

ВС России ударили по местам базирования самолетов-носителей ракет Storm

ВС России ударили по местам базирования самолетов-носителей ракет Storm - РИА Новости Крым, 01.01.2024

ВС России ударили по местам базирования самолетов-носителей ракет Storm

Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет... РИА Новости Крым, 01.01.2024

2024-01-01T14:31

2024-01-01T14:31

2024-01-01T14:34

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

storm shadow

новости

воздушно-космический силы (вкс)

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщает Минобороны.По данным Минобороны, цель удара достигнута. "Все объекты поражены", - подчеркнули в военном ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20240101/rossiyskie-voennye-presekli-11-popytok-rotatsii-podrazdeleniy-vsu-1133946338.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , storm shadow, новости, воздушно-космический силы (вкс), армия и флот, вооруженные силы россии