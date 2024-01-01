https://crimea.ria.ru/20240101/vs-rossii-udarili-po-mestam-bazirovaniya-samoletov-nositeley-raket-storm-1133946520.html
ВС России ударили по местам базирования самолетов-носителей ракет Storm
ВС России ударили по местам базирования самолетов-носителей ракет Storm - РИА Новости Крым, 01.01.2024
ВС России ударили по местам базирования самолетов-носителей ракет Storm
Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет... РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T14:31
2024-01-01T14:31
2024-01-01T14:34
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
storm shadow
новости
воздушно-космический силы (вкс)
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщает Минобороны.По данным Минобороны, цель удара достигнута. "Все объекты поражены", - подчеркнули в военном ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20240101/rossiyskie-voennye-presekli-11-popytok-rotatsii-podrazdeleniy-vsu-1133946338.html
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , storm shadow, новости, воздушно-космический силы (вкс), армия и флот, вооруженные силы россии
ВС России ударили по местам базирования самолетов-носителей ракет Storm
ВС России нанесли удар по местам базирования самолетов-носителей ракет Storm
14:31 01.01.2024 (обновлено: 14:34 01.01.2024)