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Минус семьсот боевиков и склад ГСМ: итоги СВО за сутки - РИА Новости Крым, 31.12.2023
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Минус семьсот боевиков и склад ГСМ: итоги СВО за сутки
Минус семьсот боевиков и склад ГСМ: итоги СВО за сутки - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Минус семьсот боевиков и склад ГСМ: итоги СВО за сутки
Украинские боевики в зоне СВО за сутки потеряли около семисот человек убитыми и ранеными. На Купянском направлении уничтожен склад ГСМ центра обеспечения ВСУ,... РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T17:38
2023-12-31T18:05
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
новости сво
армия и флот
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Украинские боевики в зоне СВО за сутки потеряли около семисот человек убитыми и ранеными. На Купянском направлении уничтожен склад ГСМ центра обеспечения ВСУ, танк "Leopard-2" производства Германии и множество единиц боевой техники. Об этом сообщается в сводке Минобороны.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групппротивника в районе села Синьковка. Нанесено поражение живой силе бригады нацгвардии Украины в районе Стельмаховки в ЛНР.За сутки на этом направлении украинские боевики потеряли 120 человек, а также танк "Leopard-2", две БМП и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы, на северо-восточной окраине Харькова уничтожен склад ГСМ.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отражена атака в районе населенного пункта Червоная Диброва, шли боевые столкновения в Серебрянском лесничестве.Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах сел Богдановка и Георгиевка. Происходили бои в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, одна артиллерийская система М777 производства США, польская самоходка "Krab", артиллерийское орудие, гаубица, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.На Южно-Донецком направлении отражена атака штурмовой группы противника в селе Приютное Запорожской области, нанесено огневое поражение живой силе ВСУ в районе села Новомихайловка в ДНР.Потери противника на этом направлении - около 100 военнослужащих, а также два автомобиля, две гаубицы и орудие Д-30.На Запорожском направлении происходили болестолкновения в окрестностях сел Работино и Вербовое. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 75-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа и две гаубицы. На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии суточные потери ВСУ составили до 25-ти военнослужащих, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Силами ВКС России сегодня были уничтожены ангары с летной техникой на двух военных аэродромах Украины. Средства ПВО перехватили 14 снарядов от РСЗО "HIMARS" и "Ольха".Читайте также на РИА Новости Крым:От провала "контрнаступа" до выдвижения Путина: топ событий года в РоссииЧем ответит Россия на "ультиматум" КиеваВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами – Минобороны
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, новости сво, армия и флот, потери всу
Минус семьсот боевиков и склад ГСМ: итоги СВО за сутки

За сутки Украина потеряла около 700 боевиков и склад ГСМ - Минобороны

17:38 31.12.2023 (обновлено: 18:05 31.12.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Украинские боевики в зоне СВО за сутки потеряли около семисот человек убитыми и ранеными. На Купянском направлении уничтожен склад ГСМ центра обеспечения ВСУ, танк "Leopard-2" производства Германии и множество единиц боевой техники. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групппротивника в районе села Синьковка. Нанесено поражение живой силе бригады нацгвардии Украины в районе Стельмаховки в ЛНР.
За сутки на этом направлении украинские боевики потеряли 120 человек, а также танк "Leopard-2", две БМП и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы, на северо-восточной окраине Харькова уничтожен склад ГСМ.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отражена атака в районе населенного пункта Червоная Диброва, шли боевые столкновения в Серебрянском лесничестве.
Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах сел Богдановка и Георгиевка. Происходили бои в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, одна артиллерийская система М777 производства США, польская самоходка "Krab", артиллерийское орудие, гаубица, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
На Южно-Донецком направлении отражена атака штурмовой группы противника в селе Приютное Запорожской области, нанесено огневое поражение живой силе ВСУ в районе села Новомихайловка в ДНР.
Потери противника на этом направлении - около 100 военнослужащих, а также два автомобиля, две гаубицы и орудие Д-30.
На Запорожском направлении происходили болестолкновения в окрестностях сел Работино и Вербовое. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 75-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа и две гаубицы.

На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии суточные потери ВСУ составили до 25-ти военнослужащих, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Силами ВКС России сегодня были уничтожены ангары с летной техникой на двух военных аэродромах Украины. Средства ПВО перехватили 14 снарядов от РСЗО "HIMARS" и "Ольха".
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