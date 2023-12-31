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14 снарядов от HIMARS и "Ольхи" - работа российских ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 31.12.2023
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14 снарядов от HIMARS и "Ольхи" - работа российских ПВО за сутки
14 снарядов от HIMARS и "Ольхи" - работа российских ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 31.12.2023
14 снарядов от HIMARS и "Ольхи" - работа российских ПВО за сутки
HIMARS и "Ольха". Кроме того, было уничтожено более 30 БПЛА, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T17:20
2023-12-31T17:20
министерство обороны рф
пво
himars
всу (вооруженные силы украины)
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Российские ПВО в течение суток перехватили 14 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха". Кроме того, было уничтожено более 30 БПЛА, сообщили в Минобороны.Кроме того, российские ВКС уничтожили три устновки РСЗО, среди которых две HIMARS и одна "Ольха".Напомним, снарядами РСЗО "Ольха", укомплектованными кассетными боеприпасами, 30 декабря ВСУ обстреляли центральные районы Белгорода. Как сообщили в Минобороны, большая часть ракет и снарядов от РСЗО HIMARS были перехвачены средствами ПВО. Однако на городу упали кассетные части ракет и несколько снарядов, в результате чего погибло 24 человека и более ста получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев пообещал ответ Зеленскому за БелгородМосква запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу БелгородаКрым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, пво, himars, всу (вооруженные силы украины), новости, армия и флот, вооруженные силы россии
14 снарядов от HIMARS и "Ольхи" - работа российских ПВО за сутки

Российские ПВО за сутки перехватили 14 снарядов от HIMARS и "Ольхи"

17:20 31.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Российские ПВО в течение суток перехватили 14 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха". Кроме того, было уничтожено более 30 БПЛА, сообщили в Минобороны.

"Уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Спорное, Волноваха, Володино Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Верхнекаменка, Голиково, Нырково Луганской Народной Республики, Васильевка Херсонской области и Ульяновка Запорожской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские ВКС уничтожили три устновки РСЗО, среди которых две HIMARS и одна "Ольха".
Напомним, снарядами РСЗО "Ольха", укомплектованными кассетными боеприпасами, 30 декабря ВСУ обстреляли центральные районы Белгорода. Как сообщили в Минобороны, большая часть ракет и снарядов от РСЗО HIMARS были перехвачены средствами ПВО. Однако на городу упали кассетные части ракет и несколько снарядов, в результате чего погибло 24 человека и более ста получили ранения.
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