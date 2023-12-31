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Число жертв атаки ВСУ на Белгород выросло до 24 - РИА Новости Крым, 31.12.2023
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Число жертв атаки ВСУ на Белгород выросло до 24
Число жертв атаки ВСУ на Белгород выросло до 24 - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Число жертв атаки ВСУ на Белгород выросло до 24
В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 8:30, погибли 24 человека. Об этом сообщает губернатор белгородской области... РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T10:42
2023-12-31T10:59
атака всу на белгород
белгород
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
украина
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 8:30, погибли 24 человека. Об этом сообщает губернатор белгородской области Вячеслав Гладков.По данным губернатора, 108 человек пострадали. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей. Работы по оценке ущерба продолжаются.Атака ВСУ на Белгород и ее последствияДнем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось, что погибли 22 человека, включая детей, более 100 человек пострадали.Из-за событий в Белгороде отменены праздничные фейерверки в городах Дальнего Востока - во Владивостоке, Благовещенске, Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Палане, Магадане.Полномочный представитель президента ЦФО Игорь Щеголев прибыл в Белгород, вместе с ним прошло оперативное совещание с силовым блоком, были осмотрены места ударов ВСУ.К работе по ликвидации последствий после удара ВСУ по Белгороду подключены более 250 волонтеров.Помощник генсека ООН Халед Хиари на заседании Совбеза в связи с ударом по Белгороду призвал стороны не атаковать населенные пункты, гражданские объекты и мирных граждан.Представитель Украины Сергей Дворник на заседании Совбеза ООН не стал прямо комментировать сам удар, ограничившись общей фразой, что пока продолжается конфликт, "будет расти число смертей и страданий".Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал малодушным отказ чешского постпреда участвовать в заседании СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода. Ранее Россия потребовала его участия в заседании, чтобы тот дал разъяснения в связи с поставками вооружения Киеву, однако министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что постпред Чехии при ООН не примет участие в заседании Совбеза.В Минобороны сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду.Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.Глава области Вячеслав Гладков доложил о ситуации в городе президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Проведено заседание оперативного штаба, где силовые структуры рассказали о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности.Власти Белгородской области приняли решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и Яковлевском округе.Все о произошедшем собрали здесь &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев пообещал ответ Зеленскому за БелгородМосква запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу БелгородаКрым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов
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Число жертв атаки ВСУ на Белгород выросло до 24

Число жертв атаки ВСУ на Белгород выросло до 24 - губернатор

10:42 31.12.2023 (обновлено: 10:59 31.12.2023)
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 8:30, погибли 24 человека. Об этом сообщает губернатор белгородской области Вячеслав Гладков.
"Судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, 108 человек пострадали. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей. Работы по оценке ущерба продолжаются.

Атака ВСУ на Белгород и ее последствия

Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось, что погибли 22 человека, включая детей, более 100 человек пострадали.
Из-за событий в Белгороде отменены праздничные фейерверки в городах Дальнего Востока - во Владивостоке, Благовещенске, Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Палане, Магадане.
Полномочный представитель президента ЦФО Игорь Щеголев прибыл в Белгород, вместе с ним прошло оперативное совещание с силовым блоком, были осмотрены места ударов ВСУ.
К работе по ликвидации последствий после удара ВСУ по Белгороду подключены более 250 волонтеров.
Помощник генсека ООН Халед Хиари на заседании Совбеза в связи с ударом по Белгороду призвал стороны не атаковать населенные пункты, гражданские объекты и мирных граждан.
Представитель Украины Сергей Дворник на заседании Совбеза ООН не стал прямо комментировать сам удар, ограничившись общей фразой, что пока продолжается конфликт, "будет расти число смертей и страданий".
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал малодушным отказ чешского постпреда участвовать в заседании СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода. Ранее Россия потребовала его участия в заседании, чтобы тот дал разъяснения в связи с поставками вооружения Киеву, однако министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что постпред Чехии при ООН не примет участие в заседании Совбеза.
В Минобороны сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду.
Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Глава области Вячеслав Гладков доложил о ситуации в городе президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Проведено заседание оперативного штаба, где силовые структуры рассказали о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности.
Власти Белгородской области приняли решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и Яковлевском округе.
Все о произошедшем собрали здесь >>
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