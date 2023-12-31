https://crimea.ria.ru/20231231/chislo-zhertv-ataki-vsu-na-belgorod-vyroslo-do-24-1133931496.html
Число жертв атаки ВСУ на Белгород выросло до 24
Число жертв атаки ВСУ на Белгород выросло до 24 - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Число жертв атаки ВСУ на Белгород выросло до 24
В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 8:30, погибли 24 человека. Об этом сообщает губернатор белгородской области... РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T10:42
2023-12-31T10:42
2023-12-31T10:59
атака всу на белгород
белгород
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
украина
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 8:30, погибли 24 человека. Об этом сообщает губернатор белгородской области Вячеслав Гладков.По данным губернатора, 108 человек пострадали. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей. Работы по оценке ущерба продолжаются.Атака ВСУ на Белгород и ее последствияДнем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось, что погибли 22 человека, включая детей, более 100 человек пострадали.Из-за событий в Белгороде отменены праздничные фейерверки в городах Дальнего Востока - во Владивостоке, Благовещенске, Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Палане, Магадане.Полномочный представитель президента ЦФО Игорь Щеголев прибыл в Белгород, вместе с ним прошло оперативное совещание с силовым блоком, были осмотрены места ударов ВСУ.К работе по ликвидации последствий после удара ВСУ по Белгороду подключены более 250 волонтеров.Помощник генсека ООН Халед Хиари на заседании Совбеза в связи с ударом по Белгороду призвал стороны не атаковать населенные пункты, гражданские объекты и мирных граждан.Представитель Украины Сергей Дворник на заседании Совбеза ООН не стал прямо комментировать сам удар, ограничившись общей фразой, что пока продолжается конфликт, "будет расти число смертей и страданий".Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал малодушным отказ чешского постпреда участвовать в заседании СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода. Ранее Россия потребовала его участия в заседании, чтобы тот дал разъяснения в связи с поставками вооружения Киеву, однако министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что постпред Чехии при ООН не примет участие в заседании Совбеза.В Минобороны сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду.Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.Глава области Вячеслав Гладков доложил о ситуации в городе президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Проведено заседание оперативного штаба, где силовые структуры рассказали о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности.Власти Белгородской области приняли решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и Яковлевском округе.Все о произошедшем собрали здесь >>Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев пообещал ответ Зеленскому за БелгородМосква запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу БелгородаКрым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов
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атака всу на белгород, белгород, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, украина, белгородская область
Число жертв атаки ВСУ на Белгород выросло до 24
Число жертв атаки ВСУ на Белгород выросло до 24 - губернатор
10:42 31.12.2023 (обновлено: 10:59 31.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 8:30, погибли 24 человека. Об этом сообщает губернатор белгородской области Вячеслав Гладков.
"Судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, 108 человек пострадали. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей. Работы по оценке ущерба продолжаются.
Атака ВСУ на Белгород и ее последствия
Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода
. Сообщалось, что погибли 22 человека
, включая детей, более 100 человек пострадали.
Из-за событий в Белгороде отменены праздничные фейерверки в городах Дальнего Востока - во Владивостоке, Благовещенске, Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Палане, Магадане.
Полномочный представитель президента ЦФО Игорь Щеголев прибыл в Белгород, вместе с ним прошло оперативное совещание с силовым блоком, были осмотрены места ударов ВСУ.
К работе по ликвидации последствий после удара ВСУ по Белгороду подключены более 250 волонтеров.
Помощник генсека ООН Халед Хиари на заседании Совбеза в связи с ударом по Белгороду призвал стороны не атаковать населенные пункты, гражданские объекты и мирных граждан.
Представитель Украины Сергей Дворник на заседании Совбеза ООН не стал прямо комментировать сам удар, ограничившись общей фразой, что пока продолжается конфликт, "будет расти число смертей и страданий".
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал малодушным отказ чешского постпреда участвовать в заседании СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода. Ранее Россия потребовала его участия в заседании, чтобы тот дал разъяснения в связи с поставками вооружения Киеву, однако министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что постпред Чехии при ООН не примет участие в заседании Совбеза.
В Минобороны сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду.
Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Глава области Вячеслав Гладков доложил о ситуации в городе президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Проведено заседание оперативного штаба, где силовые структуры рассказали о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности.
Власти Белгородской области приняли решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и Яковлевском округе.
Все о произошедшем собрали здесь >>
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