https://crimea.ria.ru/20231231/uzhe-20-pogibshikh-novye-dannye-mchs-po-situatsii-v-belgorode-1133929362.html

Уже 20 погибших: новые данные МЧС по ситуации в Белгороде

Уже 20 погибших: новые данные МЧС по ситуации в Белгороде - РИА Новости Крым, 31.12.2023

Уже 20 погибших: новые данные МЧС по ситуации в Белгороде

Количество погибших в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду увеличилось до 20 человек. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 31.12.2023

2023-12-31T00:32

2023-12-31T00:32

2023-12-31T00:32

атака всу на белгород

происшествия

белгород

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

обстрелы всу

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Количество погибших в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду увеличилось до 20 человек. Об этом сообщили в МЧС России.Перед этим сообщалось о 18 погибших, среди которых трое детей, и 111 пострадавших.ВСУ в субботу днем ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты и большая часть снарядов были перехвачены. При этом на город упали кассетные части от сбитых ракет и несколько снарядов. Сообщалось о 14 погибших и более сотни раненых.Глава области Вячеслав Гладков доложил о ситуации в городе президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Проведено заседание оперативного штаба, где силовые структуры рассказали о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности.Власти Белгородской области приняли решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и Яковлевском округе.Все о произошедшем собрали здесь >>Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев пообещал ответ Зеленскому за БелгородМосква запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу БелгородаКрым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака всу на белгород, происшествия, белгород, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, обстрелы всу, украина, россия