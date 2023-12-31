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Уже 20 погибших: новые данные МЧС по ситуации в Белгороде - РИА Новости Крым, 31.12.2023
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Уже 20 погибших: новые данные МЧС по ситуации в Белгороде
Уже 20 погибших: новые данные МЧС по ситуации в Белгороде - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Уже 20 погибших: новые данные МЧС по ситуации в Белгороде
Количество погибших в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду увеличилось до 20 человек. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T00:32
2023-12-31T00:32
атака всу на белгород
происшествия
белгород
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
обстрелы всу
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Количество погибших в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду увеличилось до 20 человек. Об этом сообщили в МЧС России.Перед этим сообщалось о 18 погибших, среди которых трое детей, и 111 пострадавших.ВСУ в субботу днем ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты и большая часть снарядов были перехвачены. При этом на город упали кассетные части от сбитых ракет и несколько снарядов. Сообщалось о 14 погибших и более сотни раненых.Глава области Вячеслав Гладков доложил о ситуации в городе президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Проведено заседание оперативного штаба, где силовые структуры рассказали о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности.Власти Белгородской области приняли решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и Яковлевском округе.Все о произошедшем собрали здесь &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев пообещал ответ Зеленскому за БелгородМосква запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу БелгородаКрым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов
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Новости
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РИА Новости Крым
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атака всу на белгород, происшествия, белгород, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, обстрелы всу, украина, россия
Уже 20 погибших: новые данные МЧС по ситуации в Белгороде

Число погибших от обстрела ВСУ в Белгороде выросло до 20

00:32 31.12.2023
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Количество погибших в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду увеличилось до 20 человек. Об этом сообщили в МЧС России.
"По уточненной информации, в Белгороде количество погибших увеличилось до 20 человек", - проинформировали в ведомстве.
Перед этим сообщалось о 18 погибших, среди которых трое детей, и 111 пострадавших.
ВСУ в субботу днем ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты и большая часть снарядов были перехвачены. При этом на город упали кассетные части от сбитых ракет и несколько снарядов. Сообщалось о 14 погибших и более сотни раненых.
Глава области Вячеслав Гладков доложил о ситуации в городе президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Проведено заседание оперативного штаба, где силовые структуры рассказали о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности.
Власти Белгородской области приняли решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и Яковлевском округе.
Все о произошедшем собрали здесь >>
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00:32Уже 20 погибших: новые данные МЧС по ситуации в Белгороде
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