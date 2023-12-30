https://crimea.ria.ru/20231230/chislo-pogibshikh-pri-atake-vsu-na-belgorod-uvelichilos-do-18-chelovek-1133927712.html
Число погибших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 18 человек
Число погибших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 18 человек - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Число погибших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 18 человек
Количество погибших в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду увеличилось до 18 человек. Об этом сообщили в МЧС России вечером в субботу. РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T22:48
2023-12-30T22:48
2023-12-30T22:48
атака всу на белгород
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Количество погибших в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду увеличилось до 18 человек. Об этом сообщили в МЧС России вечером в субботу.ВСУ в субботу днем ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты и большая часть снарядов были перехвачены. При этом на город упали кассетные части от сбитых ракет и несколько снарядов. Сообщалось о 14 погибших (трое из которых - дети) и более сотни раненых. Глава области Вячеслав Гладков доложил о ситуации в городе президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Проведено заседание оперативного штаба, где силовые структуры рассказали о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности.Власти Белгородской области приняли решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и Яковлевском округе.Все о произошедшем собрали здесь >>Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев пообещал ответ Зеленскому за БелгородМосква запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу БелгородаКрым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов
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атака всу на белгород, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, обстрелы всу, белгород, новости, россия, украина
Число погибших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 18 человек
Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 18 человек, 111 пострадали