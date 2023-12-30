https://crimea.ria.ru/20231230/chislo-pogibshikh-pri-atake-vsu-na-belgorod-uvelichilos-do-18-chelovek-1133927712.html

Число погибших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 18 человек

Число погибших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 18 человек - РИА Новости Крым, 30.12.2023

Число погибших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 18 человек

Количество погибших в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду увеличилось до 18 человек. Об этом сообщили в МЧС России вечером в субботу. РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T22:48

2023-12-30T22:48

2023-12-30T22:48

атака всу на белгород

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Количество погибших в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду увеличилось до 18 человек. Об этом сообщили в МЧС России вечером в субботу.ВСУ в субботу днем ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты и большая часть снарядов были перехвачены. При этом на город упали кассетные части от сбитых ракет и несколько снарядов. Сообщалось о 14 погибших (трое из которых - дети) и более сотни раненых. Глава области Вячеслав Гладков доложил о ситуации в городе президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Проведено заседание оперативного штаба, где силовые структуры рассказали о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности.Власти Белгородской области приняли решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и Яковлевском округе.Все о произошедшем собрали здесь >>Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев пообещал ответ Зеленскому за БелгородМосква запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу БелгородаКрым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака всу на белгород, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, обстрелы всу, белгород, новости, россия, украина