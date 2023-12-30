https://crimea.ria.ru/20231230/ataka-na-belgorod-chislo-pogibshikh-detey-uvelichilos-do-trekh-1133925754.html

Атака на Белгород: число погибших детей увеличилось до трех

Атака на Белгород: число погибших детей увеличилось до трех - РИА Новости Крым, 30.12.2023

Атака на Белгород: число погибших детей увеличилось до трех

Число погибших детей при атаке на Белгород выросло до трех, еще пятеро находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T20:01

2023-12-30T20:01

2023-12-30T20:25

белгород

атака всу на белгород

обстрелы белгородской области

происшествия

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вячеслав гладков

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Число погибших детей при атаке на Белгород выросло до трех, еще пятеро находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.ВСУ в субботу утром ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты и большая часть снарядов были перехвачены. При этом на город упали кассетные части от сбитых ракет и несколько снарядов. Погибли, по данным МЧС России, 14 человек и более 100 получили ранения. Сообщалось о двоих погибших детях, сейчас их число выросло.В результате атаки повреждены более 100 автомобилей, большая часть из них сгорели. Кроме того, повреждения выявлены в 22 многоквартирных домов, коммерческих объектах, торговых центрах, магазинах. Оценка ущерба продолжается. Также пострадали коммуникации – сети газоснабжения и водоснабжения. Везде работают аварийные бригады.Глава области проинформировал, что доложил о ситуации в городе президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Проведено заседание оперативного штаба, где силовые структуры рассказали о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности."Начались работы по оценке ущерба, занимается администрация Белгорода, работы усилены несколькими главами муниципалитетов. Это Старый Оскол, Губкин, Яковлевский и Новооскольский городские округа, Белгородский район. Вместе с главами мэр города. Распределили участки, чтобы определить степень ущерба и объемы работ для скорейшего восстановления. Проводим поквартирный, подомовой обход, предлагаем жителям покинуть поврежденные квартиры в пункты временного размещения. Они уже определены", - отметил Гладков.Власти Белгородской области приняли решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и Яковлевском округе.Как сообщалось, Следком России возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода ракетами и реактивными снарядами, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети.Все о произошедшем собрали здесь >>Читайте также на РИА Новости Крым:Крым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов За терактом в Белгороде стоят Британия и США - ЗахароваЧисло жертв атаки ВСУ на Белгород увеличилось: среди погибших двое детей

белгород

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, происшествия, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, безопасность