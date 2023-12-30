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Атака на Белгород: число погибших детей увеличилось до трех - РИА Новости Крым, 30.12.2023
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Атака на Белгород: число погибших детей увеличилось до трех
Атака на Белгород: число погибших детей увеличилось до трех - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Атака на Белгород: число погибших детей увеличилось до трех
Число погибших детей при атаке на Белгород выросло до трех, еще пятеро находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T20:01
2023-12-30T20:25
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
происшествия
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вячеслав гладков
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Число погибших детей при атаке на Белгород выросло до трех, еще пятеро находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.ВСУ в субботу утром ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты и большая часть снарядов были перехвачены. При этом на город упали кассетные части от сбитых ракет и несколько снарядов. Погибли, по данным МЧС России, 14 человек и более 100 получили ранения. Сообщалось о двоих погибших детях, сейчас их число выросло.В результате атаки повреждены более 100 автомобилей, большая часть из них сгорели. Кроме того, повреждения выявлены в 22 многоквартирных домов, коммерческих объектах, торговых центрах, магазинах. Оценка ущерба продолжается. Также пострадали коммуникации – сети газоснабжения и водоснабжения. Везде работают аварийные бригады.Глава области проинформировал, что доложил о ситуации в городе президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Проведено заседание оперативного штаба, где силовые структуры рассказали о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности."Начались работы по оценке ущерба, занимается администрация Белгорода, работы усилены несколькими главами муниципалитетов. Это Старый Оскол, Губкин, Яковлевский и Новооскольский городские округа, Белгородский район. Вместе с главами мэр города. Распределили участки, чтобы определить степень ущерба и объемы работ для скорейшего восстановления. Проводим поквартирный, подомовой обход, предлагаем жителям покинуть поврежденные квартиры в пункты временного размещения. Они уже определены", - отметил Гладков.Власти Белгородской области приняли решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и Яковлевском округе.Как сообщалось, Следком России возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода ракетами и реактивными снарядами, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети.Все о произошедшем собрали здесь &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Крым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов За терактом в Белгороде стоят Британия и США - ЗахароваЧисло жертв атаки ВСУ на Белгород увеличилось: среди погибших двое детей
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белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, происшествия, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, безопасность
Атака на Белгород: число погибших детей увеличилось до трех

Число погибших детей при атаке на Белгород выросло до трех, еще пятеро в тяжелом состоянии

20:01 30.12.2023 (обновлено: 20:25 30.12.2023)
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Число погибших детей при атаке на Белгород выросло до трех, еще пятеро находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
ВСУ в субботу утром ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты и большая часть снарядов были перехвачены. При этом на город упали кассетные части от сбитых ракет и несколько снарядов. Погибли, по данным МЧС России, 14 человек и более 100 получили ранения. Сообщалось о двоих погибших детях, сейчас их число выросло.

"На сегодняшний день 108 человек ранены, из них 15 детей. Пятеро детей и 12 взрослых находятся в тяжелом состоянии. 14 человек погибли, трое из них - дети. Я искренне приношу самые глубокие соболезнования всем семьям погибших, понимаю, что нет таких слов, которые могли бы утешить это горе", - написал он в своем ТГ-канале.

В результате атаки повреждены более 100 автомобилей, большая часть из них сгорели. Кроме того, повреждения выявлены в 22 многоквартирных домов, коммерческих объектах, торговых центрах, магазинах. Оценка ущерба продолжается. Также пострадали коммуникации – сети газоснабжения и водоснабжения. Везде работают аварийные бригады.
Глава области проинформировал, что доложил о ситуации в городе президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Проведено заседание оперативного штаба, где силовые структуры рассказали о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности.
"Начались работы по оценке ущерба, занимается администрация Белгорода, работы усилены несколькими главами муниципалитетов. Это Старый Оскол, Губкин, Яковлевский и Новооскольский городские округа, Белгородский район. Вместе с главами мэр города. Распределили участки, чтобы определить степень ущерба и объемы работ для скорейшего восстановления. Проводим поквартирный, подомовой обход, предлагаем жителям покинуть поврежденные квартиры в пункты временного размещения. Они уже определены", - отметил Гладков.
Власти Белгородской области приняли решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и Яковлевском округе.
Как сообщалось, Следком России возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода ракетами и реактивными снарядами, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети.
Все о произошедшем собрали здесь >>
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БелгородАтака ВСУ на БелгородОбстрелы Белгородской областиПроисшествияМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вячеслав ГладковБезопасность
 
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