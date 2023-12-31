На Украине разбомбили летную технику на двух аэродромах

"Уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе две HIMARS и одна "Ольха", в районах населенных пунктов Селидово Донецкой Народной Республики и Глубокое Харьковской области, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Санжейка Одесской области, авиационная техника в ангарах на аэродромах "Днепр" в Днепропетровской области и "Школьный" в Одесской области", - пишет пресс-служба в Telegram-канале ведомства.

Помимо этого, за прошедшие сутки были уничтожены склады горючего и боеприпасов ВСУ в районах городов Запорожье и Белая Церковь, а также живая сила и военная техника в 133-х районах.