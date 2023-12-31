На Украине разбомбили летную технику на двух аэродромах
ВКС России уничтожили ангары с летной техникой на двух аэродромах ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Ударами российских ВКС уничтожена авиационная техника в ангарах на двух вражеских аэродромах, а также три установки РСЗО и радиолокатор зенитного комплекса С-300, сообщает Минобороны РФ.
"Уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе две HIMARS и одна "Ольха", в районах населенных пунктов Селидово Донецкой Народной Республики и Глубокое Харьковской области, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Санжейка Одесской области, авиационная техника в ангарах на аэродромах "Днепр" в Днепропетровской области и "Школьный" в Одесской области", - пишет пресс-служба в Telegram-канале ведомства.
Помимо этого, за прошедшие сутки были уничтожены склады горючего и боеприпасов ВСУ в районах городов Запорожье и Белая Церковь, а также живая сила и военная техника в 133-х районах.
Ранее глава военной администрации Одессы Олег Кипер сообщал о "прилете" на территории промышленного предприятия. В Минобороны России заявили о серии воздушных ударов, в результате которых в Харькове была поражена гостиница, в которой размещались работники ГУР и ВСУ, руководящие атакой на Белгород. Также были атакованы здание СБУ, место дислокации "Правого сектора"* и склады ГСМ.
*Организация, запрещенная в РФ
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