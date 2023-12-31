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На Украине разбомбили летную технику на двух аэродромах - РИА Новости Крым, 31.12.2023
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На Украине разбомбили летную технику на двух аэродромах
На Украине разбомбили летную технику на двух аэродромах - РИА Новости Крым, 31.12.2023
На Украине разбомбили летную технику на двух аэродромах
Ударами российских ВКС уничтожена авиационная техника в ангарах на двух вражеских аэродромах, а также три установки РСЗО и радиолокатор зенитного комплекса... РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T17:17
2023-12-31T17:17
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Ударами российских ВКС уничтожена авиационная техника в ангарах на двух вражеских аэродромах, а также три установки РСЗО и радиолокатор зенитного комплекса С-300, сообщает Минобороны РФ.Ранее глава военной администрации Одессы Олег Кипер сообщал о "прилете" на территории промышленного предприятия. В Минобороны России заявили о серии воздушных ударов, в результате которых в Харькове была поражена гостиница, в которой размещались работники ГУР и ВСУ, руководящие атакой на Белгород. Также были атакованы здание СБУ, место дислокации "Правого сектора"* и склады ГСМ.*Организация, запрещенная в РФ Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма уничтожен беспилотный катер ВМС УкраиныУкраинская ракета уничтожена над Азовским моремНочная беспилотная атака ВСУ на регионы России: что известно
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, воздушно-космический силы (вкс)
На Украине разбомбили летную технику на двух аэродромах

ВКС России уничтожили ангары с летной техникой на двух аэродромах ВСУ

17:17 31.12.2023
 
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© РИА Новости . Нина Падалко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Ударами российских ВКС уничтожена авиационная техника в ангарах на двух вражеских аэродромах, а также три установки РСЗО и радиолокатор зенитного комплекса С-300, сообщает Минобороны РФ.

"Уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе две HIMARS и одна "Ольха", в районах населенных пунктов Селидово Донецкой Народной Республики и Глубокое Харьковской области, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Санжейка Одесской области, авиационная техника в ангарах на аэродромах "Днепр" в Днепропетровской области и "Школьный" в Одесской области", - пишет пресс-служба в Telegram-канале ведомства.

Помимо этого, за прошедшие сутки были уничтожены склады горючего и боеприпасов ВСУ в районах городов Запорожье и Белая Церковь, а также живая сила и военная техника в 133-х районах.

Ранее глава военной администрации Одессы Олег Кипер сообщал о "прилете" на территории промышленного предприятия. В Минобороны России заявили о серии воздушных ударов, в результате которых в Харькове была поражена гостиница, в которой размещались работники ГУР и ВСУ, руководящие атакой на Белгород. Также были атакованы здание СБУ, место дислокации "Правого сектора"* и склады ГСМ.
*Организация, запрещенная в РФ

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