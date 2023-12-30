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У берегов Крыма уничтожен беспилотный катер ВМС Украины
У берегов Крыма уничтожен беспилотный катер ВМС Украины - РИА Новости Крым, 30.12.2023
У берегов Крыма уничтожен беспилотный катер ВМС Украины
Патрульный катер ЧФ уничтожил безэкипажный катер ВМС Украины, следовавший в сторону Крыма. Об этом в субботу сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T10:32
2023-12-30T10:32
2023-12-30T10:40
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Патрульный катер ЧФ уничтожил безэкипажный катер ВМС Украины, следовавший в сторону Крыма. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.Морской беспилотник был уничтожен из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота, уточнили в ведомстве.В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что надводный беспилотник был уничтожен в трех километрах от Севастопольской бухты.В начале декабря силы ПВО отбили массированную атаку украинских беспилотников на Крым, сообщили в Минобороны РФ.1 декабря в западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации ЧФ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать Крым ракетой ATACMS - СальдоУкраинская ракета уничтожена над Азовским моремНовые угрозы Крымскому мосту: военный эксперт оценил заявления Запада
https://crimea.ria.ru/20231225/v-chernom-more-samolet-amfibiya-chf-vypustil-bomby-po-morskoy-tseli-1133771578.html
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, безопасность республики крым и севастополя
У берегов Крыма уничтожен беспилотный катер ВМС Украины
Следовавший в Крым беспилотный катер ВМС Украины уничтожен в Черном море
10:32 30.12.2023 (обновлено: 10:40 30.12.2023)