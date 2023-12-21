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ВСУ пытались атаковать Крым ракетой ATACMS - Сальдо

ВСУ пытались атаковать Крым ракетой ATACMS - Сальдо - РИА Новости Крым, 21.12.2023

ВСУ пытались атаковать Крым ракетой ATACMS - Сальдо

Украинские боевики попытались атаковать Крым ракетой ATACMS. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T20:15

2023-12-21T20:15

2023-12-21T20:20

владимир сальдо

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крымский мост

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херсонская область

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происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Украинские боевики попытались атаковать Крым ракетой ATACMS. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее в четверг в Минобороны России сообщили, что около 15 часов российские средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету над акваторией Азовского моря.В четверг около 15.00 был временно перекрыт Крымский мост. Движение по транспортному переходу возобновилось спустя час.5 декабря силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым, уничтожив 22 вражеских дрона и перехватив еще 13.В начале декабря в западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации ЧФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили еще шесть дронов ВСУ Массированная атака БПЛА – Сальдо назвал цели ВСУУ берегов Крыма уничтожен украинский безэкипажный катер

крымский мост

херсонская область

азовское море

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, ракеты atacms, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, херсонская область, атаки всу на крым, азовское море, происшествия, новости