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ВСУ пытались атаковать Крым ракетой ATACMS - Сальдо - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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ВСУ пытались атаковать Крым ракетой ATACMS - Сальдо
ВСУ пытались атаковать Крым ракетой ATACMS - Сальдо - РИА Новости Крым, 21.12.2023
ВСУ пытались атаковать Крым ракетой ATACMS - Сальдо
Украинские боевики попытались атаковать Крым ракетой ATACMS. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T20:15
2023-12-21T20:20
владимир сальдо
ракеты atacms
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
херсонская область
атаки всу на крым
азовское море
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Украинские боевики попытались атаковать Крым ракетой ATACMS. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее в четверг в Минобороны России сообщили, что около 15 часов российские средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету над акваторией Азовского моря.В четверг около 15.00 был временно перекрыт Крымский мост. Движение по транспортному переходу возобновилось спустя час.5 декабря силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым, уничтожив 22 вражеских дрона и перехватив еще 13.В начале декабря в западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации ЧФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили еще шесть дронов ВСУ Массированная атака БПЛА – Сальдо назвал цели ВСУУ берегов Крыма уничтожен украинский безэкипажный катер
крымский мост
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, ракеты atacms, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, херсонская область, атаки всу на крым, азовское море, происшествия, новости
ВСУ пытались атаковать Крым ракетой ATACMS - Сальдо

Над Азовским морем сбита летевшая в сторону Крымского моста ракета ATACMS - Сальдо

20:15 21.12.2023 (обновлено: 20:20 21.12.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 в Крыму
Полк С-400 в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Украинские боевики попытались атаковать Крым ракетой ATACMS. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее в четверг в Минобороны России сообщили, что около 15 часов российские средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету над акваторией Азовского моря.

"Сегодня над акваторией Азовского моря была сбита ракета ATACMS, летевшая в сторону Крымского моста. Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно. Очередная провокация киевского режима сорвана", - написал он в своем Telegram-канале.

Скриншот со страницы губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Скриншот со страницы губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Скриншот со страницы губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
В четверг около 15.00 был временно перекрыт Крымский мост. Движение по транспортному переходу возобновилось спустя час.
5 декабря силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым, уничтожив 22 вражеских дрона и перехватив еще 13.
В начале декабря в западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации ЧФ.
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