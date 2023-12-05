Массированная атака БПЛА – Сальдо назвал цели ВСУ
Массированная атака БПЛА была нацелена на системы ПВО и хранилища топлива - Сальдо
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПВО
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников, которую отбили российские военные в ночь на вторник, была нацелена на системы ПВО и хранилища топлива. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
ВСУ ночью и утром предприняли нападение с помощью БПЛА на объекты на территории России. Дежурными средствами ПВО 22 беспилотника были уничтожены и еще 13 перехвачены над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым. Позже российские военные нейтрализовали еще шесть дронов.
"Наши воины сбили комплексами ПВО и перехватили средствами РЭБ 41 вражеский БПЛА Азовским морем и Северным Крымом. Именно разрывы зенитных ракет слышали сегодня ночью жители Генического округа Херсонской области. Противник намеревался поразить нашу систему противовоздушной обороны, после чего ударить по хранилищам топлива и другими важным объектам. Агрессивные планы врага жестко пресечены", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Как сообщалось, накануне российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
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