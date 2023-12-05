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Массированная атака БПЛА – Сальдо назвал цели ВСУ

Массированная атака БПЛА – Сальдо назвал цели ВСУ - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Массированная атака БПЛА – Сальдо назвал цели ВСУ

Массированная атака украинских беспилотников, которую отбили российские военные в ночь на вторник, была нацелена на системы ПВО и хранилища топлива. Об этом... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T09:55

2023-12-05T09:55

2023-12-05T09:55

крым

херсонская область

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу на крым

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безопасность республики крым и севастополя

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников, которую отбили российские военные в ночь на вторник, была нацелена на системы ПВО и хранилища топлива. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.ВСУ ночью и утром предприняли нападение с помощью БПЛА на объекты на территории России. Дежурными средствами ПВО 22 беспилотника были уничтожены и еще 13 перехвачены над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым. Позже российские военные нейтрализовали еще шесть дронов.Как сообщалось, накануне российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Крым: сбиты 35 дронов ВСУНад Азовским морем сбили еще шесть беспилотников ВСУВ Ростовской области отработали системы ПВО – что известно

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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