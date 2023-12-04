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В Ростовской области отработали системы ПВО – что известно
В Ростовской области отработали системы ПВО – что известно - РИА Новости Крым, 04.12.2023
В Ростовской области отработали системы ПВО – что известно
В Ростовской области отработали системы противовоздушной тревоги. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев, средства ПВО работали по целям РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T17:02
2023-12-04T17:02
2023-12-04T17:09
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василий голубев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Ростовской области отработали системы противовоздушной тревоги. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев, средства ПВО работали по целям за пределами региона.Он призвал ростовчан соблюдать спокойствие и доверять официальным источникам информации.Ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 30 украинских беспилотников, всего с начала спецоперации сбиты более 9,3 тысячи дронов. Как сообщали ранее в МИД России, ВСУ ежедневно наносят 200-300 ударов по гражданским объектам на территории РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:Центр подготовки беспилотников ВСУ поражен в Запорожской областиУкраинский беспилотник сбит над Белгородской областьюНад Ростовской областью сбит беспилотник
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ростовская область, происшествия, пво, новости, безопасность, россия, василий голубев
В Ростовской области отработали системы ПВО – что известно
В Ростовской области отработали системы ПВО – губернатор Голубев
17:02 04.12.2023 (обновлено: 17:09 04.12.2023)