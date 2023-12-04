Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области отработали системы ПВО – что известно - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231204/v-rostovskoy-oblasti-otrabotali-sistemy-pvo--chto-izvestno-1133300319.html
В Ростовской области отработали системы ПВО – что известно
В Ростовской области отработали системы ПВО – что известно - РИА Новости Крым, 04.12.2023
В Ростовской области отработали системы ПВО – что известно
В Ростовской области отработали системы противовоздушной тревоги. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев, средства ПВО работали по целям РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T17:02
2023-12-04T17:09
ростовская область
происшествия
пво
новости
безопасность
россия
василий голубев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129949590_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_4715db5bb1799372263ecbc9c95cf18c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Ростовской области отработали системы противовоздушной тревоги. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев, средства ПВО работали по целям за пределами региона.Он призвал ростовчан соблюдать спокойствие и доверять официальным источникам информации.Ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 30 украинских беспилотников, всего с начала спецоперации сбиты более 9,3 тысячи дронов. Как сообщали ранее в МИД России, ВСУ ежедневно наносят 200-300 ударов по гражданским объектам на территории РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:Центр подготовки беспилотников ВСУ поражен в Запорожской областиУкраинский беспилотник сбит над Белгородской областьюНад Ростовской областью сбит беспилотник
ростовская область
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129949590_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a4e309f153bce2070a1c8d65a6f9134.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, происшествия, пво, новости, безопасность, россия, василий голубев
В Ростовской области отработали системы ПВО – что известно

В Ростовской области отработали системы ПВО – губернатор Голубев

17:02 04.12.2023 (обновлено: 17:09 04.12.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Ростовской области отработали системы противовоздушной тревоги. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев, средства ПВО работали по целям за пределами региона.

"В Ростовской области снова были задействованы системы ПВО. Они отрабатывают по целям за пределами нашего региона – в соответствии с задачами спецоперации", – написал Голубев.

Он призвал ростовчан соблюдать спокойствие и доверять официальным источникам информации.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 30 украинских беспилотников, всего с начала спецоперации сбиты более 9,3 тысячи дронов. Как сообщали ранее в МИД России, ВСУ ежедневно наносят 200-300 ударов по гражданским объектам на территории РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Центр подготовки беспилотников ВСУ поражен в Запорожской области
Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью
Над Ростовской областью сбит беспилотник
 
Ростовская областьПроисшествияПВОНовостиБезопасностьРоссияВасилий Голубев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:10Как работает ЗАЭС в условиях обстрелов Энергодара Украиной
18:48Как Анастасия "Т-34" Тюнина из Севастополя стала чемпионкой мира по боксу
18:29Когда киевский режим потеряет "голову"
18:02Протезы бойцам СВО: сколько человек в Крыму обеспечили за счет бюджета
17:44Путин: каждый четвертый россиянин является волонтером
17:38Все поврежденное ураганом жилье посчитают в Крыму за две недели
17:16Фура врезалась в автоколонну Росгвардии на трассе М4 "Дон": есть погибший
17:02В Ростовской области отработали системы ПВО – что известно
16:43Пожар в жилом доме в Партените: есть погибший и пострадавшие
16:08"Бездомная" статистика: как живут люди без крова в Крыму
15:19Минус 800 боевиков за сутки: ВСУ продолжают нести огромные потери
15:0430 украинских БПЛА сбиты в зоне спецоперации за сутки
14:45Корабли ЧФ ищут вражеские мины в Черном море и Керченском проливе
14:38Болгария не станет поставлять бронетехнику Украине
14:19Увеличение срока службы по призыву в России: позиция комитета Госдумы
13:51Керченская переправа: график работы и количество паромов
13:19Борьба на выживание: на Украине ищут виновного в провале наступления ВСУ
12:46Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублей
12:08В Турции произошло землетрясение – что известно к этому часу
12:00Стало известно о состоянии отравившихся угарным газом в Крыму
Лента новостейМолния