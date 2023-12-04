https://crimea.ria.ru/20231204/v-rostovskoy-oblasti-otrabotali-sistemy-pvo--chto-izvestno-1133300319.html

В Ростовской области отработали системы ПВО – что известно

В Ростовской области отработали системы ПВО – что известно - РИА Новости Крым, 04.12.2023

В Ростовской области отработали системы ПВО – что известно

В Ростовской области отработали системы противовоздушной тревоги. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев, средства ПВО работали по целям РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T17:02

2023-12-04T17:02

2023-12-04T17:09

ростовская область

происшествия

пво

новости

безопасность

россия

василий голубев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Ростовской области отработали системы противовоздушной тревоги. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев, средства ПВО работали по целям за пределами региона.Он призвал ростовчан соблюдать спокойствие и доверять официальным источникам информации.Ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 30 украинских беспилотников, всего с начала спецоперации сбиты более 9,3 тысячи дронов. Как сообщали ранее в МИД России, ВСУ ежедневно наносят 200-300 ударов по гражданским объектам на территории РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:Центр подготовки беспилотников ВСУ поражен в Запорожской областиУкраинский беспилотник сбит над Белгородской областьюНад Ростовской областью сбит беспилотник

ростовская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, пво, новости, безопасность, россия, василий голубев