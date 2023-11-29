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Над Ростовской областью сбит беспилотник
Над Ростовской областью сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Над Ростовской областью сбит беспилотник
Украинский беспилотник самолетного типа сбит в среду днем над территорией Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T15:51
2023-11-29T15:51
2023-11-29T15:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник самолетного типа сбит в среду днем над территорией Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны.ВСУ регулярно пытаются атаковать мирные российские регионы с помощью дронов. Утром в среду украинский дрон сбит над Подольским городским округом в Московской области. По данным мэра столицы Сергея Собянина, БПЛА летел в сторону Москвы. 27 ноября российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Рязанью и в Ростовской области. В ночь на 26 ноября была отражена массированная атака украинских беспилотников на Московскую, Калужскую, Брянскую, Белгородскую и Тульскую области. В этот же день Минобороны России сообщили об уничтожении двух переоборудованных украинских ракет С-200 над Азовским морем.Читайте также на РИА Новости Крым:В небе над Рязанью уничтожен украинский беспилотникДве украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским моремИнфраструктурный объект атакован дроном ВСУ на Белгородчине
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ростовская область, пво, министерство обороны рф, новости, безопасность, обстрелы всу, россия, беспилотник (бпла, дрон)
Над Ростовской областью сбит беспилотник
Беспилотник сбит силами ПВО над Ростовской областью
15:51 29.11.2023 (обновлено: 15:55 29.11.2023)