https://crimea.ria.ru/20231129/nad-rostovskoy-oblastyu-sbit-bespilotnik-1133180855.html

Над Ростовской областью сбит беспилотник

Над Ростовской областью сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Над Ростовской областью сбит беспилотник

Украинский беспилотник самолетного типа сбит в среду днем над территорией Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T15:51

2023-11-29T15:51

2023-11-29T15:55

ростовская область

пво

министерство обороны рф

новости

безопасность

обстрелы всу

россия

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129904097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb84a11a192704eec84d3ba873194287.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник самолетного типа сбит в среду днем над территорией Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны.ВСУ регулярно пытаются атаковать мирные российские регионы с помощью дронов. Утром в среду украинский дрон сбит над Подольским городским округом в Московской области. По данным мэра столицы Сергея Собянина, БПЛА летел в сторону Москвы. 27 ноября российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Рязанью и в Ростовской области. В ночь на 26 ноября была отражена массированная атака украинских беспилотников на Московскую, Калужскую, Брянскую, Белгородскую и Тульскую области. В этот же день Минобороны России сообщили об уничтожении двух переоборудованных украинских ракет С-200 над Азовским морем.Читайте также на РИА Новости Крым:В небе над Рязанью уничтожен украинский беспилотникДве украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским моремИнфраструктурный объект атакован дроном ВСУ на Белгородчине

ростовская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, пво, министерство обороны рф, новости, безопасность, обстрелы всу, россия, беспилотник (бпла, дрон)